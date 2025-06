Ojo hinchas del DIM, presidente de Santa Fe anuncia posibilidad que les favorece en Bogotá

Todo listo en Bogotá para el duelo de ida de la gran final del fútbol profesional colombiano en este primer semestre del 2025. De cara a este compromiso, en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, entregó detalles de este partido y expresó su felicidad por llegar a esta instancia.

“Muy tranquilos. Estamos, digamos, muy tranquilos y contentos, pero ahora ansiosos porque lo que viene también nos dé una felicidad (…) No me sorprendió porque en el día a día con el equipo, hablando con ellos, sé de la calidad de profesionales que son, entonces su actuación de ayer no era de sorprender”, expresó.

La boletería saldrá este sábado, 21 de junio, a través de TuBoleta y se les dará prioridad a los abonados y, posteriormente, se abrirá para todo el público. Tendrá un incremento parecido a la final del 2024-I vs. Atlético Bucaramanga.

Hinchada de Independiente Medellín en el Atanasio. Foto: X @DIM_Oficial.

Ojo hinchas del DIM, la noticia del presidente de Santa Fe

La buena noticia que dejó en esta charla el presidente del cuadro cardenal dijo que había posibilidad de que se pueda dar ingreso a hinchas del DIM en el estadio El Campín.

“Se va a mandar el mensaje para el próximo partido. Desafortunadamente, la Alcaldía de Medellín determinó que está cerrada la frontera para el visitante, pues nuestra hinchada pidió que se abstuviera y hoy en la junta determinamos lo mismo. Pero atenderemos bien a los hinchas del Medellín. Este es un espectáculo que hay que gozarlo, disfrutarlo, sin ofender a nadie. Por el contrario, hay que atender bien al que logre entrar que no sea del color nuestro”, dijo.

Si bien no habrá venta de boletas visitantes, se pidió desde la dirigencia cardenal respetar al visitante en caso que decida ingresar al estadio para apoyar a su equipo, algo que favorece a los antioqueños para sentirse arropados por sus seguidores.