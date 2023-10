¿Por qué el Cúcuta no podría jugar Libertadores si gana la Copa Colombia?

En una emocionante llave de cuartos de final de la Copa Colombia, el Cúcuta Deportivo logró superar al Independiente Medellín por penales y avanzar a la siguiente fase de la competencia.

A pesar de empezar el partido perdiendo en el global, el equipo motilón mostró su determinación y forzó la serie hasta los penales, asegurando su pase y manteniendo vivo el sueño de alzarse con el título.

Sin embargo, este avance ha desatado un dilema para el Cúcuta Deportivo en relación con su participación en competencias internacionales, puntualmente en la Copa Libertadores, debido a que la Copa Colombia da un cupo directo para este torneo continental.

Por qué el Cúcuta no podría jugar la Libertadores

De acuerdo con el reglamento establecido en el artículo 23, si el equipo campeón de la Copa no forma parte de la división principal, es decir, la liga organizada por Dimayor, no tiene derecho a obtener el cupo para participar en competencias internacionales.

Esto implica que, aunque el Cúcuta Deportivo se consagre campeón, no tendría la posibilidad de representar a Colombia en la Copa Libertadores, recibiendo en su lugar un reconocimiento económico cercano a los 525 millones de pesos.

Esta situación plantea un dilema para el club, ya que, en caso de ser campeones, se encontrarían con un reconocimiento financiero en lugar de la oportunidad de competir en un torneo internacional de renombre, como lo es la Libertadores.

¿Para quién iría el cupo entonces?

En un escenario hipotético en el que el Cúcuta se proclame campeón, el cupo número 4 por Colombia en la Libertadores 2024 sería otorgado al equipo que ocupe la mejor posición en la tabla de reclasificación.

Así las cosas, aún quedan pasos por definir en esta copa, como las llaves de las semifinales este viernes, y cuatro equipos mantienen viva la esperanza de asegurar un cupo directo a la fase de la Copa Libertadores del próximo año.