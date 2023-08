¿Por qué se aplazan los partidos Envigado vs. América y Cali vs. Tolima?

Todavía no ha comenzado la sexta fecha de la Liga Betplay y ya se aplazaron dos partidos de la jornada, que se disputará desde el 19 hasta el 21 de agosto. Envigado no podrá actuar ante el América y el Deportivo Cali no enfrentará al Deportes Tolima.

El duelo entre naranjas y la mechita estaba programado para el domingo 20 de agosto, en el estadio Polideportivo Sur, en territorio Antioqueño, a las 4:10 de la tarde. Mientras que el encuentro entre azucareros y pijaos era para el lunes 21 sobre las 6:10 de la tarde.

¿Por qué no se jugarán estos partidos?

En el caso de Envigado vs. América, el partido no se puede disputar y se aplazará porque no hay la cantidad suficiente de policías para brindar seguridad en el escenario deportivo, pues vale recordar que la mechita tiene una de las hinchadas más importantes del país y se estima que habría una importante cantidad de aficionados apoyando al equipo de Lucas González.

Un panorama similar se da con el Deportivo Cali, en el estadio de Palmaseca, pues vale recordar que este fin de semana se realizará en la capital del Valle del Cauca el festival Petronio Álvarez, por lo que la fuerza pública estará enfocada en este evento y, de esta manera, no podría brindar seguridad en el partido.

“Lo anterior en relación a que no se cuenta con suficiente acompañamiento policial que garantice la seguridad total del evento. Esto debido a las festividades regionales que se llevarán a cabo este fin de semana”, dice el comunicado del Deportivo Cali.

Comunicado Cali sobre partido contra Tolima Foto: @AsoDeporCali

Por el momento no se conoce cuándo se jugarán estos encuentros y se deberá esperar la confirmación de la Dimayor.

¿Cuántos partidos van aplazados en la liga?

En total van seis partidos aplazados en la Liga BetPlay 2023 – II. Una situación que podría “apretar” el cronograma de los diferentes equipos y, por los cortos tiempos, también se podrían dar lesiones en los jugadores por la falta de tiempo para descansar.



Fecha 1: Alianza Petrolera - Boyacá Chicó

Fecha 2: Águilas Doradas - Atlético Nacional, Unión Magdalena - América y Cali – Santa Fe

Fecha 3: Santa Fe - Medellín (este ya se jugó el 2 de agosto)

Fecha 6: Envigado vs. América y Cali vs. Tolima