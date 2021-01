Presidente de Dimayor podría incurrir en desacato por no afiliar a Real Sincelejo

Juan Carlos Restrepo , padrastro de James Rodríguez y dueño del Real Sincelejo, enfrenta una dura contienda judicial con su equipo, al que no han dejado entrar a competir en la segunda división del fútbol colombiano.

Una reciente sentencia proferida por un alto tribunal, según Restrepo, es muy contundente y a favor del equipo sucreño. “En ella no están pidiendo un favor, sino que están dando una orden”.

Ordénese al Ministerio del Deporte emitir reconocimiento deportivo como club de fútbol profesional a Real Sincelejo, ordénese a la Dimayor incluir en los torneos a los cuales tenga derecho la Clase B a este club, y ordénese a la Federación Colombiana de Fútbol afiliarlo como club Clase B leyó Restrepo en Blog Deportivo.

De acuerdo con el afectado, esperaba que los dignatarios de la Dimayor y la Federación abogaran de manera coherente con este fallo que los está obligando, “pero en la asamblea no se tocó el tema y ellos no lo ven como un tema prioritario”.

El Ministerio cumplió emitiendo el reconocimiento deportivo, pero quienes están incumpliendo el fallo y están entrando en desacato son los señores de la Dimayor y la Federación agregó.

Restrepo, además, hizo una delicada denuncia, pues durante el proceso incluso ha recibido amenazas.

"En este tiempo me han mandado a mi casa cosas de los muertos, sufragios es que se llaman, para que deje ese tema de Sincelejo quieto; pero eso no me va a amedrentar, voy a ir hasta las últimas consecuencias", aseveró.

Se trata de un fallo de segunda instancia que no tiene apelación y en el que están involucradas tres partes: el Ministerio del Deporte, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.