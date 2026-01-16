Regresa la liga colombiana: así se jugará la primera fecha desde este viernes

Luego de lo que fue el primer partido de la Superliga entre los campeones de Colombia en 2025, la Liga BetPlay vuelve a escena con el inicio del torneo apertura y una primera jornada que se disputará entre hoy y el lunes. El campeonato arranca con altas expectativas, nóminas renovadas y varios duelos atractivos que marcarán el pulso inicial del fútbol colombiano.



Se abre la Liga Betplay I 2026

La fecha 1 comenzará este viernes con dos compromisos. Deportivo Pereira recibirá a Llaneros desde las 6:20 de la tarde, mientras que Fortaleza y Alianza se medirán a las 8:30 de la noche, en uno de los partidos que abrirán oficialmente el calendario.

Para el sábado está previsto el duelo del América de Cali, que volverá a escena frente a Internacional de Bogotá, en un compromiso programado para las 4:10 de la tarde.

El domingo será la jornada con mayor carga de partidos. Atlético Nacional enfrentará a Boyacá Chicó a las 6:20 de la tarde, mientras que Bucaramanga recibirá a Millonarios a las 8:30 de la noche, en uno de los cruces más llamativos de la fecha, entre otras coas, por el regreso de Falcao García al conjunto 'embajador'.

Más temprano, Pasto será local ante Medellín desde las 2:00 de la tarde, y Jaguares chocará con Deportivo Cali a las 4:10 de la tarde. La programación dominical continuará con el duelo entre Junior y Tolima a las 6:20 de la tarde, seguido por Santa Fe ante Águilas Doradas a las 8:30 de la noche.



Estos son los partidos de la primera fecha Liga Betplay 2026-I

Primera fecha Liga Betplay I-2026. Foto: Dimayor.

La primera jornada del apertura se cerrará el lunes con el encuentro entre Cúcuta y Once Caldas, programado para las 4:00 de la tarde. Así, el fútbol profesional colombiano pone en marcha una nueva temporada cargada de expectativa, rivalidades y el inicio de una lucha por el título.