En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Regresa la liga colombiana: así se jugará la primera fecha desde este viernes

Regresa la liga colombiana: así se jugará la primera fecha desde este viernes

La jornada se extenderá hasta el próximo lunes y estará marcada, entre otras cosas, por el debut de Internacional de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad