¿Qué pasará con el fútbol colombiano y los protocolos de COVID en los equipos?

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la cancelación del partido ante el Deportes Tolima, tras confirmarse varios casos positivos de coronavirus en el equipo ‘pijao’. También señaló que se debe implementar mejor los protocolos.

El presidente del conjunto antioqueño dijo que de cara al encuentro no sabían si se disputaría o no, pues no se había confirmado nada.

“Algunos jugadores habían llegado al lugar de encuentro que teníamos definido, ya se están devolviendo para sus casas. Ayer nos tocó cancelar la concentración porque había incertidumbre, después reprogramamos todo”, contó.

Sobre la cancelación del partido, Pérez aseguró que respetan la decisión, pero quedan con dudas sobre los protocolos que se están tomando en estos casos.

Nos acabamos de enterar de la decisión, la cual respetamos y acatamos, pero quedamos con muchas inquietudes de lo que se viene para el fútbol. Aquí hay un protocolo que se viene discutiendo hace varios meses en el que han participado expertos, tanto del Gobierno Nacional como de la Dimayor. Ante esto, no sé qué va a pasar en las próximas fechas expresó Pérez.

El presidente de Atlético Nacional agregó que en las reuniones que se han hecho sobre las medidas de bioseguridad para los equipos, siempre se le dio prioridad a la salud.

“Yo he participado con los demás clubes que participan en copas internacionales sobre las decisiones que se han tenido en este sentido. Siempre se buscó reconocer que la autoridad es la salud, pero dándole a los equipos la posibilidad de tener una margen de maniobra, por ejemplo, con la cantidad de inscritos”, explicó.

Por último, resaltó la importancia de tener claridad con el margen de error de las pruebas que se realizan, pues los casos que se presentaron el conjunto ‘pijao’ deja en duda el cómo se están realizando, según contó.

“Yo hice una llamada a alguien del Deportivo Tolima y me habló de 22 casos positivos, lo que me pareció una cifra muy alta, luego de esos pasaron a ser 7, lo cual es raro. Algo está pasando con los laboratorios avalados y con esos márgenes de error”, concluyó.

