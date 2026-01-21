¿Quién será el campeón de Superliga de Santa Fe vs. Junior? Alexander Mejía da su favorito

A horas de definirse el nuevo campeón de la Superliga colombiana entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, el exfutbolista cardenal Alexander Mejía analizó en Blog Deportivo lo que podría ser este partido y expresó cuál es su equipo favorito al título.

Mejía, experimentado mediocampista y tricampeón del certamen, analizó el cruce y se inclinó por el equipo bogotano como el favorito a ser el vencedor de este duelo de campeones de liga 2025.

¿Cómo será la Superliga?

Mejía, quien conquistó dos Superligas con Atlético Nacional y una más con Santa Fe, destacó el momento futbolístico de ambos equipos, aunque señaló diferencias claras en su rendimiento reciente. Para el volante, Junior es un equipo que busca proponer y atacar, en línea con la idea de su técnico Alfredo Arias, a quien conoce bien por haber sido dirigido por él. Sin embargo, advirtió que el conjunto barranquillero no ha mostrado su mejor versión en sus últimos compromisos.

Alex Mejía en Santa Fe Foto: @SantaFe

Del otro lado, el exjugador resaltó el presente de Santa Fe, equipo al que vio “más suelto, más seguro y más preciso” en sus recientes actuaciones. Esa solidez, sumada a la localía en Bogotá, inclina la balanza a favor del conjunto cardenal, según su análisis. Además, para Mejía, el factor de la altura puede terminar siendo determinante en el desarrollo del partido en El Campín.



“No es fácil jugar en Bogotá ni soportar la altura. Va a llegar un momento en que Junior no va a poder sostener la misma intensidad y va a tener que regular”, afirmó.

Aun así, Mejía fue enfático en que se espera un partido parejo y emocionante: “Con todo respeto, me inclino más por Santa Fe, pero que gane el mejor”, concluyó el exmediocampista.



¿Cuándo es la Superliga?

La gran final entre Santa Fe y Junior será este miércoles, 21 de enero, desde las 7:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá. Los primeros 90 minutos quedaron igualados 1-1 y en el coloso de la 57 está habilitada la tribuna lateral norte para la hinchada visitante.