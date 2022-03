“Quiero llegar al centenario del Junior”: Sebastián Viera

El próximo jueves 10 de marzo, Equidad recibirá a Junior a partir de las 7:30 p.m. en El Campín por el partido de ida de la fase previa en Copa Sudamericana.

Mario Sebastián Viera, guardameta del equipo ‘tiburón’ habló con Blog Deportivo sobre este partido y su retiro del fútbol profesional.

“No se puede estar tranquilo, siempre alerta, tenemos ilusión y responsabilidad” aseguró al referirse que Equidad no será rival fácil.

Viera aseguró que Junior tiene la obligación de pelear una final siempre, pero que, “lo que se viene es difícil”.

“La Sudamericana es la ilusión de todos los junioristas”, dijo Viera, quien ya disputó una final en 2018 contra Atlético Paranaense.

Sebastián cumplió 39 años recientemente y aunque no planea retirarse pronto, sabe que ese día está cerca.

“Son 18 años de carrera, tengo contrato hasta diciembre de 2023, después de ahí veremos si se tiene ganas de jugar al futbol, pero depende como esté”, mencionó.

Una de las ilusiones que tiene Viera es llegar al festejo del centenario de su equipo. “Quiero llegar al centenario del Junior”.

Para viera la continuidad de un arquero no solo depende de su condición física. “Los arqueros más por la parte mental, no es lo mismo estar en un equipo que pelea por no descender”.

“Soy afortunado de estar en el junior, un equipo que siempre pelea campeonatos”, aseguró.

Finalmente, Sebastián habló sobre Luis Díaz, actual jugador de Liverpool y con quien compartió camerino.

“Me da un orgullo muy grande, pero más cuando uno le escribe y responde como cuando estaba acá” dijo.

“Me emociona verlo y me alegra, pero sobre todo por la calidad de persona que es”, finalizó.