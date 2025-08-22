Rafael Robayo: "Hernán Torres le puede dar tranquilidad a la hinchada de Millonarios"

La llegada de Hernán Torres al banquillo de Millonarios ha generado distintas reacciones entre la hinchada azul, y una de las voces más autorizadas para opinar es la de Rafael Robayo, exjugador del club y campeón bajo la dirección del mismo entrenador en 2012.

En diálogo con Blog Deportivo, Robayo aseguró que la experiencia y el arraigo del técnico tolimense en la institución pueden servir como un bálsamo en medio de la incertidumbre que vive el equipo.

“Pienso que Hernán es un entrenador de la casa, alguien que la gente recuerda por la estrella 14 y que puede darle tranquilidad a la hinchada porque lo conoce. Sin embargo, lo importante será que cuente con la materia prima, con jugadores de experiencia que le permitan armar una nómina competitiva”, señaló el exvolante, quien resaltó que el problema actual no pasa únicamente por el entrenador, sino por la falta de referentes disponibles debido a las lesiones.

Rafael Robayo con Millonarios en la Copa Sudamericana del 2007 Foto: AFP

La importancia de darle tranquilidad a la hinchada

Robayo comparó esta situación con lo vivido en épocas anteriores cuando técnicos con pasado en el club, como Ricardo Lunari, llegaron para calmar los ánimos de la afición. No obstante, advirtió que el respaldo inicial no será suficiente si no se acompaña de resultados.

“La gente hoy está inconforme por la nómina y por el rendimiento. No tenemos en este momento una base de experiencia como lo debe tener Millonarios, y eso repercute en la regularidad del equipo”, reconoció.

Vale recordar que Hernán Torres reemplazará en el banquillo a David González, quien salió del equipo esta semana luego de perder contra Unión Magdalena y dejar a Millonarios último en la tabla de posiciones en la liga.

Sobre el estilo de Torres, el exjugador recordó que el técnico se ha caracterizado por estructurar sus equipos desde la solidez defensiva, respaldado por líderes en todas las líneas.

“El profe siempre arma sus planteles de atrás hacia adelante, con cinco o seis jugadores de jerarquía que le den respaldo. Hoy veo una nómina demasiado joven, y ese será su mayor reto: encontrar la manera de equilibrar el trabajo con jugadores que aún están en formación. Si lo logra, seguramente Millonarios volverá a ser protagonista”, concluyó.