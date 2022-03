¿Será el elegido? Lucas Pusineri se suma a la baraja de candidatos para dirigir a Atlético Nacional

Este jueves, 3 de marzo, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el entrenador argentino Lucas Pusineri, quien habló sobre la posibilidad de dirigir a Atlético Nacional .

“Estoy a la expectativa de todas las cosas que se vienen conversando. Si estoy en la baraja de candidatos posibles para la conducción técnica de Atlético Nacional, eso me pone contento y habla de la buena imagen que he dejado en los clubes en los que he estado y eso para mí es muy bueno porque sigo con posibilidades de estar en clubes importantes”, dijo.

Pusineri confesó que no le interesa si Nacional clasifica a la siguiente fase de Copa Libertadores ya que su grandeza histórica es suficiente motivo para querer dirigir al cuadro antioqueño.

Además, confirmó que por ahora no existen plazos para continuar con la negociación y sigue a la espera con la ilusión de dirigir al equipo que más títulos tiene el fútbol colombiano.

Cabe recordar que Pusineri ha dirigido a Independiente de Avellaneda y en Colombia fue técnico del Cúcuta Deportivo y del Deportivo Cali, teniendo un rendimiento del 59 % en el consolidado total de estos tres clubes.