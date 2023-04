"Somos dos viejitos tercos": Rodallega sobre su malentendido con Marrugo en partido de Sudamericana

Hugo Rodallega, autor del gol que le dio la victoria a Independiente Santa Fe ante Gimnasia de La Plata en Copa Sudamericana, reveló qué pasó en su diferencia, en medio del partido, con su compañero de equipo Christian Marrugo.

"Somos dos viejitos tercos, por así decirlo. Marrugo es un jugador de una energía que todo quiere a la perfección y en una jugado yo encaré adentro, pateé y se fue por encima. Él me la estaba pidiendo, pero le dije que como delantero siempre voy a buscar el arco y le dije que no me gustaba que hiciera gestos, para que la gente no se entere", contó Rodallega.

Por otra parte, sobre lo que fue el partido ante el equipo argentino, Rodallega señaló que si bien "Gimnasia vino a intentar sacar puntos y estaba amarrando mucho el partido, haciendo tiempo", cuando Santa Fe estuvo abajo en el marcador encontraron "la calma para tener ese 2-1 tan importante".

"Cuando expulsan a Sambueza no dejamos de pensar que podíamos ganarlo, porque ellos estaban ahogados, cansados, y decían que se tenían que respaldar más. Notamos ese desespero y sabíamos que podíamos irnos al frente, y seguimos confiando en que sí se podía", añadió el delantero.

Finalmente, Hugo Rodallega se refirió a la transformación física que tuvo tras su llegada al equipo cardenal: "Yo sabía que estaba por encima de mi peso ideal y la parte física no era la mejor, se notaba, pero sabía también que podía revertirlo haciendo mi parte fuera de la cancha, en el sentido de la alimentación, del doble turno, todo eso está en querer hacer las cosas, quise ponerme al tanto y buscar una persona que me pudiera dar la mano con eso de la alimentación", concluyó.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: