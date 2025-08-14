Técnico del Real Cundinamarca por batacazo ante Tolima: "Somos justos merecedores"

El Real Cundinamarca dio la gran sorpresa en la Copa BetPlay al eliminar al Deportes Tolima, uno de los equipos más sólidos de la Liga BetPlay. El conjunto de la B se impuso en ambos partidos de la llave y selló su clasificación a la siguiente ronda, un logro que su técnico, Juan David Niño, atribuyó al trabajo, la planificación y la mentalidad de sus jugadores.

“Estamos muy contentos, muy orgullosos de este grupo de jóvenes que hicieron un gran trabajo. Supimos competir la llave como tal y al final somos justos merecedores del paso a la siguiente ronda”, afirmó Niño en diálogo con Blog Deportivo.

El estratega explicó que su equipo afrontó cada encuentro con un plan distinto y por eso terminaron imponiéndose en el global 3-1.

“En Ibagué fuimos más ofensivos, les quitamos el balón y marcamos dos goles. En la vuelta, en casa, manejamos el resultado, pero seguimos buscando el triunfo. Ajustamos a un 5-3-2 para cerrar espacios interiores y orientamos al Tolima hacia las bandas, donde queríamos que jugaran. Al final, con el gol de Jayder, logramos cerrar la serie”, explicó.

Real Cundinamarca vs. Tolima en la Copa BetPlay Foto: Dimayor

Niño destacó que, pese a las dificultades en el inicio del torneo de la B, el equipo llegó a la copa con una nómina más definida y con un mensaje claro: competir sin complejos.

"Sabíamos que teníamos que jugar este partido sin miedo, sin prejuicio, que nosotros mismos no nos metiéramos prejuicios", añadió.

Publicidad

La diferencia económica entre ambos clubes es abismal, algo que el DT no desconoce. De hecho, comentó que presupuestalmente el Tolima podría tener 20 o 30 veces más que ellos, pero eso en la cancha no juega.

"Si esos chicos quieren abrirse espacio tienen que aparecer en instancias importantes, jugando partidos importantes como el de ayer y que al final lo logren sacar adelante", agregó.

Para Niño, el mérito es doble por el formato de la Copa, que se disputa en series de ida y vuelta, algo que, según él, favorece a los equipos con mayor estructura.

Publicidad

“Teníamos que superarlos no solo en lo físico, técnico y táctico, sino también en lo mental”, concluyó.