Técnico del América tras denuncia de racismo vs. Santa Fe: "No lo inventé ni lo incité"

El director técnico del América femenino, Carlos Hernández, rompió el silencio tras el episodio de racismo denunciado durante el partido contra Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

En entrevista con Blog Deportivo, el entrenador relató de manera detallada cómo se vivió la situación desde la cancha y respondió a las críticas que surgieron posteriormente, especialmente del entrenador de Santa Fe, Omar Ramírez, y del presidente del conjunto cardenal, Eduardo Méndez.

Hernández aseguró que el primer tiempo del encuentro transcurrió en un ambiente de insultos habituales desde la tribuna, sin connotaciones racistas. Sin embargo, relató que tras el primer gol del América, un sector de la hinchada comenzó a proferir ataques directos contra él, usando expresiones como “negro hp” y “mono”, lo que se fue replicando por más personas.

"Mi reacción fue quitarme la chaqueta y besarme los brazos y decirle a él (un hincha que lo insultaba) que soy negro y que es un orgulloso ser negro”, contó.



Activación protocolo racismo de la Fifa

Según el técnico, fue en ese momento cuando informó a la cuarta árbitra sobre lo que estaba ocurriendo, lo que llevó a la activación del protocolo contra el racismo llamando a las capitanas para informar lo sucedido y detener el partido por algunos minutos. Hernández recalcó que su intención nunca fue provocar al público.

"Lógicamente ha salido mucha cosas a través de esto, que yo estoy victimizando. No, yo en ningún momento victimicé la situación, el hecho fue ese, fue real, yo no lo inventé ni lo incité", afirmó el entrenador en Blu Radio.

La situación también generó reacciones en el banquillo rival. Omar Ramírez, entrenador del equipo femenino de Santa Fe, sugirió en rueda de prensa que el propio Hernández había contribuido a escalar la tensión con la hinchada. El estratega del América respondió con firmeza: “Él puede decir lo que quiera. Yo no fui a pelear con la tribuna. Si a él lo trataron mal y no denunció, es problema de él”.

El timonel escarlata recordó que el racismo en el fútbol es un problema global, citando casos como el de Vinicius Jr. en Europa, y subrayó la necesidad de ir más allá de los gestos simbólicos: “No basta con un minuto de silencio o mensajes en redes; hay que actuar cuando ocurren estos hechos”.

Pese a la polémica, Hernández destacó que su plantel se mantuvo enfocado en lo deportivo, celebrando la victoria en Bogotá que fortalece su camino hacia la final de la liga femenina.

En redes sociales, el América femenino publicó una imagen a blanco y negro como acto de protesta por lo sucedido en el fútbol femenino.

América femenino rechaza racismo en sus redes sociales X: @AmericaCaliFem