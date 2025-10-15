A Colombia le queda un partido en el Mundial Sub-20: cuándo y contra quién

La historia de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20 no ha terminado. Los dirigidos por César Torres todavía deben preparar lo que será su última presentación en la copa juvenil.

Pese a la dura derrota contra Argentina en la semifinal, la tricolor volverá a la acción en tres días para definir el tercer y cuarto puesto del Mundial de la Fifa Sub-20.



Próximo partido de Colombia: cuándo y rival

La cita con el seleccionado juvenil será el sábado, 18 de octubre, por el partido del tercer puesto ante Francia, que quedó eliminada en penales ante Marruecos. El pitazo inicial será a las 2:00 de la tarde, hora colombiana, y, por supuesto, lo podrá ver en vivo y gratis en el canal de YouTube de Blu Radio.

El equipo europeo cayó ante Marruecos por 5-4 en los penales, tras un empate 1-1 en 120 minutos. El duelo definirá quién se quedará con el último lugar en el podio del Mundial Sub-20.

Colombia, eliminado del Mundial Sub-20 //| Foto: AFP

Argentina acabó mala racha

Dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina volvió a clasificarse a una final del Mundial Sub-20 al derrotar 1-0 a Colombia este miércoles en Santiago, en las semifinales de Chile 2025. La albiceleste, con una anotación de Mateo Silvetti a los 72 minutos, se enfrentará a Marruecos, que disputará su primera final en la historia del torneo juvenil.



El conjunto dirigido por Diego Placente se impuso en un partido tenso y disputado en el Estadio Nacional. “Sabíamos que no éramos favoritos, que Colombia se lo iba a llevar todo, pero nosotros nos propusimos ganar este partido y así llegamos al gol”, expresó Gianluca Prestianni, figura del encuentro y autor de la asistencia para el tanto decisivo. Argentina, con seis títulos en su historial, vuelve a una final después de casi dos décadas.

Durante el encuentro ante Argentina, el equipo cafetero dominó gran parte del primer tiempo, con oportunidades claras de gol a través de Joel Canchimbo y Emilio Aristizábal. Sin embargo, la falta de eficacia en la definición y la destacada actuación del portero argentino Santino Barbi impidieron que se abriera el marcador. El infortunio también acompañó a los colombianos con la lesión de Canchimbo a los 36 minutos.

En la segunda mitad, el ingreso de Mateo Silvetti cambió el rumbo del partido. Argentina logró equilibrar el juego y, tras una veloz jugada de Gianluca Prestianni, el atacante del Inter Miami marcó el único gol del compromiso. A pesar del esfuerzo final de los dirigidos por César Torres, Colombia no pudo igualar el marcador. “Nos vamos frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos”, reconoció el técnico tras la derrota.

Así, mientras Argentina buscará su séptima estrella ante Marruecos, Colombia tendrá una última oportunidad para despedirse del Mundial Sub-20 con una medalla, cuando enfrente a Francia por el tercer puesto este sábado en Santiago.