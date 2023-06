Abogado penalista explica qué viene en el caso de Sebastián Villa tras fallo en primera instancia

Albert Duarte, abogado penalista y exárbitro de fútbol, explicó en diálogo con Blog Deportivo qué viene en el caso del jugador colombiano Sebastián Villa, actualmente en Boca Juniors, luego de ser condenado, en primera instancia, como culpable por violencia de género en Argentina .

De acuerdo con lo expuesto por el abogado, no se puede decir que Villa está condenado debido a que, inicialmente, lo que hubo fue "una sentencia en primera instancia que queda firme si no se presenta (un) recurso de apelación, que muy seguramente llegará, entonces esa sentencia no ha tomado firmeza".

"No se puede tratar al señor Villa como condenado sin que se surta la segunda instancia, todavía se mantiene la presunción de inocencia", completó el abogado Duarte.

¿Pueden aumentarle la pena en segunda instancia a Sebastián Villa?

Además, el abogado penalista señaló que "si la Fiscalía apela, porque la pena es muy baja, podría agravársele la pena si se demuestra que quedó muy baja", pero "si el apelante es la defensa, no puede ser superior (la condena) a la impuesta en primera instancia".

Publicidad

Cabe recordar que, según el fallo conocido, la decisión fue "condenar a Villa Cano a la pena de 2 años y 1 mes de prisión condicional por la causa de amenazas coactivas con lesiones leves en contexto de violencia de género", luego de la solicitud realizada por la Fiscalía de Argentina el pasado 17 de mayo.

¿Puede cumplir Sebastián Villa la pena en Colombia?

"La sentencia se impone en un país (Argentina) y haya debe cumplir la pena, se le otorgó libertad condicional y está supeditada a una fianza o caución. El jugador estaría amarrado a cumplir la pena allá", concluyó Albert Duarte.

En el caso, donde la presunta víctima fue Daniela Cortés, la jueza Claudia Dávalos consideró que la conducta de Sebastián Villa, de 27 años, fue incorrecta y, por ende, debería responder por estos hechos que son contrarios a lo que se debe expresar en el fútbol de Argentina y en la sociedad en general.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: