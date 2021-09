Brasil quiere deportar a jugadores argentinos previo al juego por Eliminatorias

Un partido entre Brasil y Argentina no se puede dar si no está rodeado de polémica. Para el juego de este domingo, 5 de septiembre, por las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, no será la excepción.

Y es que el Gobierno de Brasil quiere deportar del país a cuatro de jugadores del seleccionado argentino: Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero, los cuatro juegan en la Premier League de Inglaterra.

Lo anterior se da porque Brasil tiene restricciones para personas que lleguen de Reino Unido, Sudáfrica, Irlanda del Norte e India.

“Luego de una reunión con las autoridades de salud, se confirmó, luego de consultar los pasaportes de los cuatro jugadores involucrados, que los atletas incumplieron con la norma para el ingreso de viajeros en suelo brasileño, (…) que establece que los viajeros extranjeros que hayan pasado por Reino Unido, Sudáfrica, Irlanda del Norte e India en los últimos 14 días no pueden ingresar a Brasil”, dice un comunicado de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

La situación alteró el orden en el hotel de concentración de la Selección Argentina; sin embargo, por ahora, el partido sigue en pie.

Cabe recordar que este superclásico de América se disputará desde las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

