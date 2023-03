Champions League: Liverpool buscará dar el 'batacazo' ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid recibe el miércoles (20h00 GMT) al Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Champions, a pocos días de visitar el domingo al Barcelona en un 'Clásico' liguero que podría decidir la Liga española.

El equipo merengue, vigente campeón del torneo continental, afronta el encuentro con una ventaja de tres goles tras imponerse en la ida en Anfield 5-2, pero los hombres de Carlo Ancelotti no pueden confiarse.

"Hemos tenido una experiencia el año pasado contra el Chelsea que teníamos ventaja y nos costó mucho el partido", recordó el sábado el técnico merengue.

En la pasada edición, el Real Madrid se impuso 3-1 en la ida de cuartos al Chelsea, pero en la vuelta un gol de Rodrygo a diez minutos del final forzó la prórroga y otro de Karim Benzema acabó por dar el pase a los blancos pese a perder 3-2.

"El dato es que tenemos ventaja, somos favoritos, pero también tenemos que jugar noventa minutos con la misma actitud de la ida", advirtió Ancelotti.

El entrenador merengue cuenta con recuperar para este encuentro a Benzema, que no jugó el sábado contra el Espanyol en Liga por molestias en un tobillo.

El francés, autor de un doblete en la ida, deberá volver a mostrar su mejor versión en la competición fetiche de los merengues, después de que sus continuas lesiones en esta temporada haya lastrado su rendimiento.

Ancelotti también podría recuperar para este encuentro al lateral francés Ferland Mendy, que se recupera de una lesión muscular en la pierna izquierda.

Benzema irá acompañado por Vinicius, tercer mejor goleador del torneo continental con seis tantos, que también marcó un doblete en la ida y el sábado abrió la cuenta del Real Madrid contra el Espanyol (victoria 3-1).

