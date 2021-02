Chunga está feliz por ser convocado a la Selección y hasta se animó a cantar como Ana Gabriel

El arquero colombiano José Luis Chunga Vega, quien juega en Jaguares de Córdoba, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la convocatoria de la Selección Colombia, donde quedó seleccionado siendo una de las novedades.

Ante la noticia de la lista de convocados, que se conoció el primero de febrero, Chunga se mostró sorprendido, pero feliz por haber sido tenido en cuenta en este llamado de la ‘Tricolor’.

Yo recibí la noticia cuando estaba en concentración, me llamaron a felicitarme porque me habían llamado a la selección de mayores y yo pensé que me estaban 'mamando gallo', después empecé a ver mensajes en Instagram. Borja me llamó y me dijo que nos veíamos en Barranquilla. Fue una alegría grande, una felicidad contó.

Por otro lado, el arquero de Jaguares se refirió a su salida del Junior y dijo que siempre jugó entregando todo su “cuerpo y alma”.

“Las cosas llegan en el momento que es. Yo nunca me impacienté o me llené de desespero, sabía que mi momento iba a llegar. En los momentos que jugué con Junior siempre di lo mejor de mí, me entregue en cuerpo y alma”.

Cuando se dio la oportunidad el año pasado de la terminación del contrato, creo que era la manera más oportuna y el momento indicado para dar un paso al costado. La vida se trata de eso, de tomar riesgos agregó.

Publicidad



Además, Chunga se mostró tan emocionado por hacer parte del listado de convocados del combinado tricolor que se animó a cantar e imitar como todo un experto.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: