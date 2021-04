Con gol de Villa, Boca Juniors consiguió histórico triunfo sobre The Strongest en Copa Libertadores

Boca Juniors de Argentina hizo historia este miércoles en La Paz al vencer 1-0 al boliviano The Strongest , en la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2021, un triunfo que no conseguía desde hace 51 años en los 3.620 m de altitud de esta ciudad.

El 'xeneize' hizo el único, valioso y tempranero gol a los 7 minutos por medio del colombiano Sebastián Villa.

La última vez que el equipo azul y oro venció en La Paz fue en febrero de 1970 ante Bolívar, al imponerse por 3-2 en la fase de grupos de la Libertadores de ese año.

Por la próxima fecha de la Libertadores, Boca Juniors recibirá en La Bombonera el 27 de este mes a Santos de Brasil, mientras que The Strongest visitará al ecuatoriano Barcelona en Guayaquil.