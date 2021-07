Futuro asegurado: Luis Díaz, con goles y talento, se consagra como la gran revelación de Colombia

Luis Díaz se consagró este viernes como la revelación de la selección colombiana en la Copa América-2021 al anotar un doblete en el triunfo contra Perú por 3-2 que le dio a su país el tercer puesto y, de paso, 4 millones de dólares a su federación.

El jugador de Barrancas, de 24 años, terminó la Copa América como principal nombre de su selección y alcanzó, con 4 goles, dos de ellos este viernes en Brasilia, a Lionel Messi como máximo anotador del torneo, a falta de la final que jugará este sábado la estrella de la Albiceleste frente a Brasil.

Con velocidad, regate, lucha y su faro de gol, Díaz se ganó un puesto en el once inicial del técnico Reinaldo Rueda por la banda izquierda del ataque, pese a jugar apenas media hora en los tres primeros partidos.

Suplente en el debut de Colombia contra Ecuador, el jugador del FC Oporto, de 24 años, hizo su estreno en la segunda jornada, contra Venezuela, saliendo del banquillo en el minuto 62, aunque fue expulsado en el descuento. Debido a ello, se perdió el tercer encuentro de la fase de grupos de Colombia, la derrota contra Perú.

Explotó contra Brasil

No fue hasta la cuarta jornada, contra el anfitrión Brasil, que Luis Díaz empezó a brillar en la Copa América. Contra la 'canarinha', adelantó a su equipo con una estupenda tijera -el gol más bonito del torneo hasta el presente- y una buena actuación con la que ya no salió más del once inicial.

Contra Uruguay en cuartos, pese a no ver puerta, fue uno de los jugadores más destacados del once cafetero y en las semifinales, contra Argentina, dejó patente su velocidad con un gol en la segunda mitad en la que dejó en evidencia al defensa Nicolás Otamendi antes de superar a Emiliano Martínez.

Este viernes, en el partido por el tercer puesto, Luis Díaz sacó nuevamente su mejor versión con dos goles en la segunda mitad que le valieron la victoria a su equipo.

En el minuto 66, el atacante colombiano se fue por velocidad de la defensa peruana y, asistido por su portero, Camilo Vargas , cruzó el balón ante la salida del meta Pedro Gallese.

Cuando todo parecía que se decidiría en la tanda de penaltis, Díaz se sacó un trallazo desde fuera del área para darle la victoria y la tercera posición a Colombia.

Considerado como una de las promesas del fútbol cafetero, Luis Díaz espera que la Copa América le sirva para seguir progresando en su carrera, que empezó en el modesto Barranquilla.

Sus buenas actuaciones le sirvieron para dar el salto al otro equipo de la ciudad, el Junior, del que pasó en 2019 a un FC Oporto que ya se frota las manos con una futura millonaria venta.