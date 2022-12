Eto'o le dio un violento rodillazo a un youtuber: escándalo empaña el Mundial de Qatar 2022

Un video que muestra al exfutbolista camerunés Samuel Eto'o propinando un rodillazo a un 'youtuber' argelino se hizo viral este martes en redes sociales. Las imágenes muestran al actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fécafoot) golpear de malas maneras en la cara al 'youtuber' Sadouni SM -66.000 seguidores en YouTube-, que se va al suelo.

Eto'o estaba rodeado de varias personas que no pudieron detenerlo a pesar de sus esfuerzos. La escena tuvo lugar en el estadio 974, el de los contenedores reconocibles en las imágenes, al terminar el partido de octavos de final entre Brasil y Corea del Sur (4-1). En el video también se ve a seguidores brasileños con sus remeras amarillas.

Al inicio del video que dura 57 segundos, Eto'o, con una gorra azul, se hace selfies con fans antes de ser abordado por el 'youtuber'. Este le dice algo que no se distingue y el exjugador se vuelve loco de rabia.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Es posible que el 'youtuber' mencionara el partido de vuelta del repechaje entre Argelia y Camerún (1-2) en el que los 'Leones Indomables' se clasificaron para este Mundial en detrimento de los 'Verdes'.

"Hice todo esto por Argelia", explicó Sadouni SM este martes en un video.

"Estoy en comisaría para la investigación. Hay que compartir este video, como Eto'o es famoso tengo miedo de que oculten el caso, pero confío en la policía catarí", añadió el 'youtuber' en este video.

Eto'o "me rompió mi cámara y mi micrófono, me ha golpeado aquí (señalando a su mentón)", explicó. Un responsable de Fécafoot dijo que Eto'o no quería dar declaraciones.