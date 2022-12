Richarlison con dolor considera que "el fútbol es injusto", pues "merecían" ser campeones

El delantero Richarlison consideró injusta la eliminación de Brasil del Mundial de Qatar este viernes a manos de Croacia (1-1, 4-2 en penales) debido a las escasas opciones de gol que les crearon los europeos.

"Esta derrota es triste, no sé ni qué decir", dijo el goleador brasileño en Catar, con tres goles, al término del cotejo disputado en el estadio Education City de Doha.

"El fútbol a veces es injusto, nosotros creamos (opciones para anotar), batallamos, salimos a buscar el resultado, y (perdemos) en un disparo ahí...", afirmó con los ojos llorosos en la zona mixta del recinto deportivo.

Richarlison lamentó que los croatas los llevaran a la definición desde el punto blanco con apenas un remate directo a puerta, el que Bruno Petkovic anotó en la recta final de la prórroga.

"No se puede creer. Vi a mi padre ahí afuera. Estoy seguro de que está triste. Fui a abrazarlo. Él también vio que batallamos y yo quiero pedirles disculpas a todos los que nos apoyaron", apuntó.

Richarlison, delantero de Brasil, lamentó la eliminación frente a Croacia (1-1 y 4-2 en penaltis) en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ya que, consideró tenían “plantilla para ser campeones”, y eso hace que duela “más” y a él, personalmente, le dan “ganas de ir a un sitio y no volver nunca más”.

“Teníamos plantilla para ser campeones, eso es lo que más duele. A veces el fútbol es injusto con nosotros, lo dimos todo en el campo y por desgracia encajamos un gol al final, y ellos fueron mejores en los penaltis”, dijo en zona mixta con los ojos vidriosos.

“Es lo que he dicho, el fútbol a veces es injusto. Creamos, luchamos y conseguimos adelantarnos, pero con un disparo desviado... Ahora, no sé, es extraño. No lo sé. Es como si no te lo pudieras creer. Es ver a mi padre, que está ahí fuera, él también está triste. Vio que luchábamos. A todos los brasileños, me gustaría pedir disculpas a todos los que nos apoyaron”, comentó.

“Ahora tengo que ir a mi habitación a llorar. Me dan ganas de ir a un sitio y no volver nunca más. Soy jugador, pero soy aficionado en el campo. Así que este es un momento difícil. Ahora tenemos que volver a casa. Por desgracia, la Copa no llegó. Creamos grandes expectativas, pero por desgracia fracasamos. No hay mucho de qué hablar”, completó.

