'Cucho' Hernández le dio consejos a Daniel Luna para adaptarse al Mallorca

Este lunes en Blog Deportivo estuvo Daniel Luna, quien a las 8:00 de la noche viajará rumbo a España para sumarse al Mallorca, club que lo adquirió en pleno desarrollo del Sudamericano Sub-20 cuando defendía los colores de la Selección Colombia.

El canterano del Deportivo Cali expresó en los micrófonos de Blu Radio la ilusión que tiene de llegar a La Liga y mostrar el talento para así extender la opción de préstamo a compra con el conjunto español.

“Es un paso muy importante en mi carrera y voy a afrontarlo de la mejor manera”, dijo el futbolista de 19 años, que en principio llegaría al Mallorca B, pero por su nivel en el torneo estará de una vez en el equipo principal.

Daniel Luna, quien fue uno de los jugadores más destacados en el once de Héctor Cárdenas durante el Sudamericano Sub-20, manifestó que todavía no habló con el entrenador del Mallorca, pero sí con los directivos para ultimar detalles de su llegada.

Vale recordar que, durante el Sudamericano, Daniel Luna viajó a Mallorca para firmar su contrato y conocer las instalaciones de su nuevo club, por lo que ya está familiarizado con ese entorno.

Con relación a su presencia en el Mundial Sub-20 que se jugará en Indonesia, indicó que es un tema que se debe hablar con el técnico y directivos, pues para él es un “tema muy importante” volver a jugar con la Selección Colombia.

Por otro lado, reveló en Blog Deportivo que ha recibido consejos por parte de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para adaptarse de la mejor manera al Mallorca y sumar minutos en una de las ligas más importantes de Europa.

“Me dio recomendaciones. Él ya estuvo allá y sabe cómo es todo. Para mí es importante saber cosas, él es muy amable y me ayudó, me contestó los mensajes. Me dijo que tenía todo para que me vaya bien. Estoy agradecido con él por esa parte”, añadió.

