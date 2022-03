De "ridícula" calificó la prensa francesa la derrota del PSG en la Champions League

La prensa francesa no ahorra críticas este jueves sobre la derrota del PSG ante el Real Madrid , con términos como "ridículo", "hundimiento" o "irracional" para definir la prestación de los jugadores parisinos, y que cree que el técnico Mauricio Pochettino será destituido al final de esta temporada.

"Irracional", titula L'Equipe, que narra cómo el PSG dominaba el juego y el marcador (0-1) al descanso, para luego "hundirse en el segundo período", en lo que hasta cierto punto "recuerda a otra catástrofe española", el 6-1 ante el FC Barcelona de 2017.

El diario deportivo destaca el "estado de gracia" del francés Karim Benzema, autor de los tres goles de los madrileños, pero señala que eso "no puede explicar todo", e incide en que los jugadores del PSG fallaron "en el plano mental".

El 1-1, en un "grosero error" de Donnarumma, fue un punto de inflexión que desató "el inicio de la furia merengue y la pérdida de control de los hombres de Mauricio Pochettino".

Y, sobre el entrenador del PSG, apunta que esta dura derrota, cuando la eliminatoria parecía sentenciada por un 0-2 acumulado a falta de media hora, "parece sellar" su destino al final de la temporada.

"Es más que probable que el entrenador argentino haya dirigido en Madrid su último partido europeo en el banquillo parisino", sostiene.

En términos parecidos habla Le Parisien, que titula "Y París se hunde".

"Crucificado por tres goles de Karim Benzema, sale por la puerta de atrás cubierto de ridículo", añade.

El diario parisino recuerda que al cabo de la primera hora el PSG dominaba el marcador, "dando una lección de posesión, de conservación y de ganas al Real Madrid", pero luego todo se derrumbó "como un castillo de naipes, y solo por culpa suya".

También destaca el "fallo monumental" del portero Donnarumma, sumado al acierto de Benzema, "verdugo sin oposición".

La prestación del central Marquinhos, que no pudo frenar al delantero francés del Real Madrid, es otro objeto de las críticas de la prensa gala.

Le Parisien insiste en la cuestión psicológica: "Una mentalidad de gorrión" tras el empate madridista, con pérdidas de balón sistemáticas y fallos de marcaje que permitieron numerosas ocasiones y remates de los blancos.

En la radio pública France Info, el excampeón del mundo francés Bixente Lizarazu resta importancia a la polémica sobre si Benzema hizo falta a Donnarumma en el primer gol.

"La falta es sobre todo del portero parisino, que gestiona mal la situación desde el punto de vista técnico cuando no era necesario porque su equipo tenía una serenidad total. No hace falta buscar una excusa", señala.

A partir de ese error, "el estadio se inflama y los parisinos se han licuado completamente, los madrileños se han transformado y Karim Benzema ha mostrado toda su clase".

La emisora RMC Sports coincide en que Pochettino dejará de ser el entrenador parisino al final de la próxima temporada, a pesar de que su contrato se extiende hasta 2023, pero apunta a que el futuro de Leonardo, el director técnico, "también está cuestionado".

Su estrategia de fichar estrellas al final de contrato (Messi, Ramos, Donnarumma) no ha funcionado, y ha fallado a la hora de aligerar la abultada nómina del equipo, recalca RMC Sports.

Incluso, apunta más alto, a Nasser al Khelaifi, presidente del club desde 2011, que tras inversiones multimillonarias no puede mostrar en Catar la ansiada Liga de Campeones, y cuyo puesto considera "debilitado"

