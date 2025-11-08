Dorian y Gary Door: las referencias escondidas del video viral de la nueva camiseta de la Selección

La Selección Colombia estrenó el pasado miércoles, 5 de noviembre, la camiseta que acompañará a los colombianos durante el Mundial 2026.

La camiseta es una representación del realismo mágico, adornada con patrones sutiles de las mariposas amarillas que se han convertido en un símbolo de la cultura nacional y de la literatura del premio Nobel Gabriel García Márquez.

Además del homenaje a la bandera nacional, la literatura y la cultura que representa a Colombia, la camiseta está diseñada a partir de materiales reciclados y fue lanzada por Adidas en los diseños de aficionado y jugador en los estilos de manga corta y larga; además, ya se especula sobre los detalles de la camiseta alternativa para el Mundial.



¿Cuál será la camiseta alternativa de la selección en el Mundial 2026?

Desde su estreno, la camiseta ha generado diversos comentarios en redes sociales e, incluso, ya se han filtrado imágenes de la que sería la camiseta alternativa (o de visitante) que acompañará a la Selección Colombia durante los partidos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Las imágenes que circulan en redes muestran el retorno del azul como color principal, acompañado por detalles en amarillo neón y azul marino, evocando la estética deportiva de los años noventa. La camiseta presenta un diseño con cuello en “V” de bordes gruesos en contraste, donde se combinan el azul oscuro y el amarillo fosforescente, aportando un aire retro y dinámico.



A partir de la filtración de delpiero y buscando por todo lado me doy cuenta que esta va ser la camiseta de visita de Colombia para el mundial 2026, la verdad esperaba más jajajaja https://t.co/VZM4UwKclo pic.twitter.com/kbXF8RWajs — Papi Juancho (@juanjomedina_10) October 4, 2025

Aunque ni Adidas ni la Selección Colombia han confirmado que sí sea el diseño oficial de la camiseta de visitante, varias fotos ya circulan en redes sociales.



¿Qué significa "Dorian" en el video de la camiseta de la selección?

El video de la presentación de la camiseta de la selección incluye varias referencias al humor característico de los colombianos. Muchos de ellos parten de situaciones virales que se han convertido en meme y, también, como "referencias que todo el mundo recuerda".

En el caso de Dorian, la frase se hizo célebre desde la viralización de una llamada telefónica donde se escuchan dos hombres: uno de ellos, preguntando por alguien llamado Dorian, mientras que el otro le contesta: "¿quién mondá es Dorian?".

Aló, ¿con Dorian? Memes de redes sociales Fotos: capturas de pantalla: Instagram @fcfseleccioncol / @colombia_cheems

La llamada se convirtió en meme y la selección decidió incluírla para resaltar el humor de la costa en nuestro país.

¿Qué significa 'Gary Door' en el casillero de Gustavo Puerta?

Una referencia que todos vieron pero que fue reconocida por pocos fue el momento en que Gustavo Puerta aparece en el video del estreno de la camiseta de la selección, donde mira su casillero y se voltea, diciendo: "¡Eh! Yo acabo de llegar...".

Foto: Instagram @bogota_fc

Algunos comentarios en redes sociales hacen referencia cuestionándose por el nombre que aparece en el casillero de Puerta: "Gary Door".

Y es que algunos memes se hicieron virales porque, en 2023, cuando el jugador fue vendido al Bayern Leverkusen, el valor por el que fue contratado fue de 2 millones de euros, lo que en pesos colombianos tenía, a 2023, un valor aproximado de 10 mil millones de pesos, lo que se consideraba poco para un jugador de su categoría.

Meme de Gustavo Puerta Foto: captura de pantalla tomada de redes sociales

Pensando en eso, los memes con el precio del jugador, según su nombre en cada país, empezaron a circular, insinuando que, si se hubiese llamado 'Gary Door' (por ser un nombre inglés), habría tenido un precio mayor.

Es entonces cuando el equipo decidió incluír esta referencia como parte de su video promocional de la camiseta. Un meme del que pocos conocían el contexto, y que hoy revive en Colombia con el lanzamiento de la nueva camiseta para el Mundial 2026.