En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Dorian y Gary Door: las referencias escondidas del video viral de la nueva camiseta de la Selección

Dorian y Gary Door: las referencias escondidas del video viral de la nueva camiseta de la Selección

Tras la presentación de la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026, la cuenta oficial de la selección publicó un video del lanzamiento de la camiseta que cuenta con curiosas referencias que hacen memoria al humor colombiano, pero, ¿cuál es su significado?

Dorian y Gary Door: las referencias escondidas del video viral de la nueva camiseta de la Selección
El video promocional de la nueva camiseta de la Selección Colombia tiene joyas del humor escondidas.
Fotos: capturas de pantalla Instagram @fcfseleccioncol
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad