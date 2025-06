El golazo que anotó Nelson Deossa en el Mundial de Clubes y que enorgullece a su formador

El volante colombiano Nelson Deossa fue protagonista esta semana en el Mundial de Clubes 2024, tras anotar un gol de media distancia que no solo le dio la vuelta al mundo, sino que llenó de orgullo a quienes lo vieron formarse desde niño.

Dayro Pérez, uno de sus entrenadores en el departamento del Huila y formador clave en sus primeros años, celebró el tanto y aseguró que esa pegada de larga distancia siempre fue una de sus principales virtudes.

“Esa es una de sus fortalezas: la media distancia. Cuando identifica que el rival no impide la conducción, él tiene muy buena pegada y ahí se le dio, gracias a Dios”, expresó Pérez, quien lo dirigió en sus primeras etapas como futbolista.

Deossa, actual jugador de Monterrey, dejó en evidencia su evolución dentro de la cancha, pero según su formador, ese talento ya era visible desde temprana edad. “Él trae esa cualidad desde muy pequeño. A los 10 u 11 años ya se le notaban talento y cualidades muy personales, no formadas, es decir, naturales. Afortunadamente en Huila se le abrieron las puertas”, recordó el entrenador.

El proceso, sin embargo, no fue sencillo. Según Dayro Pérez, en sus primeros años, Deossa debía aprender a compartir el balón y entender el juego colectivo: “Había que darle un balón a él solo, porque era de dársela poco a los compañeros. No fue fácil. En un momento del Huila se fue y me tocó convencerlo de que tuviera paciencia y regresara, pero fue muy receptivo y mejoró muchas cosas”.

Incluso, su llegada al fútbol mexicano representó un desafío emocional para el joven jugador. “Él nos llamó muchas veces llorando para devolverse de Pachuca, no fue fácil el proceso de adaptación, pero tuvo la fortaleza y ahí están hoy recogiendo todo lo que ha sembrado”, relató Pérez.

Hoy, con el gol en el Mundial de Clubes, el futbolista huilense no solo demuestra su talento, sino también su madurez. “Es un poco de todo: primero que ha tenido al frente entrenadores que le han ayudado mucho, pero él ha ido agregando. Hoy es un jugador más serio, además tiene un poco más de interpretación y de saber qué hacer”, concluyó su formador.

Deossa, que continúa consolidando su carrera internacional, se perfila como una de las revelaciones colombianas en el exterior, mientras su gol sigue siendo motivo de orgullo en su tierra natal.