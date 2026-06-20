El "Viking Row" conquista el mundo: la coreografía de Noruega que llegó hasta el Parlamento

La fiebre por el Mundial de Fútbol 2026 generó un fenómeno que traspasa lo deportivo para instalarse en la política europea. Noruega, que regresó a una cita tras su última participación en Francia 1998, no solo está dando qué hablar por su desempeño en las canchas de Estados Unidos, sino por un ritual cultural que se volvió masivo:

El "Viking Row" o remo vikingo. Esta celebración, que ocurrió en las gradas, alcanzó una dimensión inesperada cuando los miembros del Parlamento noruego decidieron replicar la coreografía en plena sesión legislativa.

El epicentro de esta euforia comenzó en la ciudad de Boston, Massachusetts, específicamente tras la contundente victoria de la selección noruega 4-1 frente a Irak. La "marea roja", compuesta por miles de seguidores vestidos de rojo y con cascos vikingos, transformó el estadio de Foxborough en un barco de guerra simbólico, ejecutando una maniobra coordinada que rápidamente inundó las redes sociales.

🇳🇴 De esta forma el 𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗿𝘂𝗲𝗴𝗼 muestra su apoyo a la selección de fútbol (Remando al estilo vikingo) igual a sus aficionados en las tribunas de USA pic.twitter.com/NzmHkcpea0 — 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 (@AnderCadena1) June 20, 2026

¿En qué consiste el festejo del "remo vikingo" de la selección de Noruega?

El "Viking Row" es un despliegue folclórico inspirado en las raíces marinas y la herencia escandinava. La mecánica de la coreografía es tan sencilla como impactante: miles de aficionados se sientan en las tribunas para simular que están a bordo de un imponente barco de guerra nórdico. Al compás de los golpes rítmicos de un bombo, la marea humana balancea sus cuerpos de forma perfectamente sincronizada hacia adelante y hacia atrás.

Durante el ritual, los seguidores encogen sus brazos con fuerza, moviendo remos invisibles en un gesto de unidad. Este movimiento va acompañado del grito rítmico de "¡Ror! ¡Ror!", que en noruego significa "Remen". Este acto colectivo no solo es un festejo, sino una forma de honrar a sus ancestros y rendir homenaje a la tradición navegante del país.

La maniobra también se vio reflejada en lugares emblemáticos como Times Square en Nueva York, aeropuertos, transportes públicos y hasta en escaleras mecánicas.

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¿Por qué el Parlamento de Noruega imitó la celebración de los hinchas en el Mundial?

La magnitud del festejo vikingo fue tal que la formalidad del poder legislativo en Noruega se vio interrumpida por un gesto de apoyo nacional sin precedentes. Durante la sesión parlamentaria del pasado jueves, el propio presidente del Parlamento sugirió a los legisladores que imitaran la acción de los aficionados que se encuentran en Norteamérica.

La propuesta fue recibida con entusiasmo, logrando que representantes de todos los partidos políticos dejaran de lado sus diferencias para "remar" juntos desde sus bancas. Este demuestra el respaldo institucional al equipo dirigido por Stale Solbakken, que generó una gran expectativa social tras casi tres décadas sin clasificar a un Mundial.

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El gesto simboliza la unidad nacional en torno a un conjunto que cuenta con figuras de élite como Erling Haaland (Manchester City), Martin Odegaard (Arsenal) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid).

Actualmente, Noruega lidera el Grupo I del Mundial con 3 puntos y una diferencia de gol de +3, situándose por encima de Francia. Con el respaldo de su pueblo y de sus instituciones, el equipo se prepara para enfrentar a Senegal el 22 de junio en Nueva Jersey, buscando asegurar su pase a la fase de eliminación directa mientras el "Viking Row" sigue recorriendo el mundo.

