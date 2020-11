Argentina, indignada por gol anulado por el VAR a Messi

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, reclamó el jueves "unificar" los criterios del VAR, al considerar que, así como se aplica, "el fútbol no le gusta a nadie", tras el empate 1-1 con Paraguay camino al Mundial de Catar-2022.

Scaloni citó tres jugadas en las cuales el Video Asistencia del Arbitraje (VAR) no se usó como se debe, aunque aclaró que no vio "ni mala intención, ni mala fe", en La Bombonera de Buenos Aires por la tercera fecha.

"Nos quedamos con un jugador menos por varios días o meses (Exequiel Palacios atendido de urgencia por un golpe de Ángel Romero en la zona lumbar). El VAR no revisa nada", dijo sobre la jugada que sólo mereció cobrar la infracción.

Paraguay, como es tradición, fue un hueso duro de roer para Argentina que quedó primera temporalmentecon siete puntos, en tanto la Albirroja está cuarta con cinco unidades.

"El penal cobrado a Paraguay (por falta de Lucas Martínez Quarta a Miguel Almirón) no fue pero se puede cobrar. Lo que sí es que hubo invasión de cancha por (Fabián) Balbuena (al rematar Ángel Romero). Se tiene que repetir".

Scaloni dijo que en el gol anulado a Lionel Messi "un foul (en jugada previa de Nicolás González a Romero), cuánto más lo repetís, más te parece foul, pero no se tiene en cuenta la dinámica y el contacto del fútbol de hoy".

Esta fue la jugada del gol anulado a Messi:

"Ahora vean el tiempo que pasa después. No hay jugada directa. La pelota va hacia el lado derecho. Vuelve al lado izquierdo. No sé cuántos pases hubo (pasaron casi 30 segundos). Así el fútbol no le gusta a nadie, sinceramente", afirmó el seleccionador.

Así reaccionaron los medios tras las polémicas que generó el VAR en el partido.

