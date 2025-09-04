Dayro Moreno merece hoy, al menos, un ratico: profesor Jorge Luis Pinto

En la antesala de un partido decisivo para la clasificación al Mundial 2026, el exdirector técnico de la Selección Colombia, Jorge Luis Pinto, compartió su análisis sobre el enfrentamiento contra Bolivia y la actualidad del equipo, que se juega su última oportunidad en esta doble fecha de Eliminatorias.

Pinto, conocido por su rigor táctico y mentalidad ganadora, enfatizó la importancia de no subestimar al rival, a pesar de que Bolivia ocupe, hasta el momento, uno de los últimos lugares de la tabla; ambas selecciones quieren sumar y seguir con el sueño mundialista.



El peligro de la confianza y la fortaleza del rival

Pinto advirtió sobre el riesgo de la complacencia en partidos que, en teoría, parecen ganados. El técnico recordó que Bolivia se jugará su última oportunidad y que sus jugadores lo darán todo en la cancha.

"Cuando yo dirijo le hablo mucho a los jugadores de estos partidos, que uno cree que los tiene ganados, que Bolivia está de último, que no tiene un gran nivel y son los más peligrosos", explicó.

Dayro Moreno en la Selección Colombia

Además, desmontó el mito de que el clima de Barranquilla perjudicará exclusivamente a los bolivianos. "Cuando uno va de la altura a nivel de mar, la parte aeróbica favorece", señaló, indicando que los jugadores bolivianos, acostumbrados a la altitud de 4.150 metros de El Alto, podrían tener un excelente rendimiento físico.

Por ello, insistió en que la Selección Colombia debe "tener la cabeza muy bien puesta de no confiarnos, de salir a buscar el partido desde el comienzo".

A pesar de las estadísticas históricas que favorecen a Colombia, que no ha perdido ni recibido un gol de Bolivia como local en 17 partidos, Pinto recalcó que "el fútbol es de hoy, diferente todos los días".



Dayro Moreno: un revulsivo necesario para la selección

Uno de los temas que más ha generado debate es la convocatoria de Dayro Moreno, quien regresó a la Selección después de nueve años. Con su llamado, Néstor Lorenzo revolucionó la lista de convocados, generando gran expectativa en el país.

Pinto se mostró totalmente a favor de su convocatoria, revelando que él "lo hubiera llamado desde la pasada”, porque el momento que tiene Dayro “es extraordinario".

Foto: X @oncecaldas

El entrenador elogió las cualidades del delantero, a quien dirigió en el pasado. Por eso, lo describió como un jugador que “siente el fútbol, que ama el fútbol y le gusta”.

“Es juguetón", puntualizó, destacando su inteligencia táctica y su capacidad para sorprender a las defensas.

"Cuando le toca pivotear, pivotea y acompaña el juego al máximo. Él no mira sino el balón y acompaña la posibilidad de que el que lleva el balón se la ponga", añadió.

Aunque no lo considera titular debido a la intensidad de una Eliminatoria, Pinto aseguró que Moreno puede ser un factor desequilibrante cuando se le necesita. “Merece, al menos, un ratico. Dayro 20 minutos, 25, complica cualquier equipo”, sentenció.

Más allá del partido contra Bolivia, Jorge Luis Pinto reflexionó sobre los problemas estructurales de Colombia. Señaló que la constante rotación ha impedido consolidar un equipo titular definido.

“Hoy nos preguntamos los colombianos cuál es la titular y nadie sabe porque se ha rotado mucho”, indicó. En ese sentido, para mejorar el rendimiento de cara a un posible mundial, sugirió un plan de trabajo intensivo.