Néstor Lorenzo: "Duele que sean los colombianos que quieran generar inestabilidad"

En septiembre la Selección Colombia completará 11 meses sin conseguir una victoria en Eliminatorias, pues en la última fecha FIFA de 6 puntos posibles, solo sumó 2. Esto ha generado una ola de críticas en torno al técnico argentino Néstor Lorenzo y se han mencionado supuestas divisiones en el interior del equipo.

Uno de los puntos en donde más se generó discusión fue de una supuesta pelea que, según personas que estaban en el Metropolitano, se dio entre Néstor Lorenzo y el delantero Durán al final del partido contra la selección de Perú, hecho que salieron a desmentir los futbolistas del plantel colombiano y los propios protagonistas de la supuesta discusión.

“El grupo está con el objetivo claro, los partidos de peor rendimiento fueron dos empates en casa. No tengo quejas en cuanto al rendimiento sino situaciones de goles que se pudieron evitar (…) “Ya lo aclaré porque acá inventaron todo. Con el jugador no hubo absolutamente nada”, dijo el técnico nuevamente sobre el tema, en diálogo con ‘DSports Radio’.

Durán y Néstor Lorenzo // Fotos: AFP

Manifestó su orgullo por la actitud reciente del equipo en las adversidades, además de darle aire y profesionalidad al objetivo: el Mundial 2026. Pero se mostró triste por la forma en que los hinchas y medios han tratado el tema, según él, “inventando chismes” que dañan a los jugadores.

“Dije que salía Durán y entraba Luis Javier Suárez, no pasó nada, no se quejó, ni nada. Todos los jugadores fueron testigos. Hubo mucha mala leche en cierta gente, me duele que sean colombianos que quieran generar inestabilidad o generar problemas donde no los hay. El grupo está super unido”, puntualizó.

Por ahora, Lorenzo seguirá de cerca a sus jugadores y su desarrollo para las últimas dos fechas de Eliminatorias y así poder cerrar la clasificación del combinado nacional al Mundial 2026, que, reiteró en varias ocasiones, es el objetivo de todo el equipo.