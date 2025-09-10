Publicidad

¿Néstor Lorenzo renovó su contrato tras lograr clasificación al Mundial 2026?

El técnico argentino se prepara para el Mundial 2026 tras la goleada frente a Venezuela y desde la FCF hablaron del balance de su rendimiento en las Eliminatorias.

Néstor Lorenzo.jpg
Néstor Lorenzo //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:58 p. m.

De altos y bajos fue el camino de la Selección Colombia en este recorrido hacia el Mundial 2026 en las Eliminatorias Sudamericanas, que, afortunadamente, dejó como resultado la clasificación del equipo y un cierre de broche de oro con la goleada en la última fecha vs. Venezuela (6-3).

En algún momento se planteó la posibilidad de desistir del trabajo de Néstor Lorenzo para recuperar el camino a la victoria, pero en los últimos cuatro compromiso el equipo volvió a acercarse al nivel que tuvo antes de la Copa América 2024, en donde fue invicta a nivel mundial y venciendo a rivales como España, Alemania, Brasil, Argentina, entre otros.

En redes sociales, algunos periodistas aseguraron que tras la clasificación "se renovó automáticamente su contrato: "El vínculo del entrenador argentino será hasta acabe la participación de la Selección en la cita mundial", aseguraron, pero en diálogo con Noticias Caracol, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, desmintió eso y aseguró que siempre su contrato ha sido hasta julio de 2026.

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia
Foto: AFP

¿Habrá renovación al contrato de Néstor Lorenzo?

Según el presidente del FCF, el contrato con él siempre ha estado pactado hasta julio de 2026 y, desde las partes, hay voluntad de su continuidad y esperan que el rendimiento de la selección sea altísimo en el Mundial. Pero confesó que sí se llegó a plantear su salida, pero que él mismo le dio reversa a la situación.

"Ojalá, ojalá lo renovará. Tiene contrato hasta el Mundial y si quiere que estudiemos la renovación, ando listo. Digamos que tanto ellos como la empresa, aprovechan para que se terminen los ciclos y terminará cuando llegue el Mundial. Ya miramos también qué piensa él, pero no hay duda que estamos en manos de un excelente director técnico, le queda mucho por entregarle al fútbol", puntualizó el presidente de la FCF en el medio mencionado.

El sueño es ver a la 'tricolor' en una final de un Mundial y confían que con Lorenzo esto no sería algo imposible.

Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, da instrucciones al equipo durante el partido del Grupo D de la Copa América 2024 de la CONMEBOL entre Colombia y Costa Rica en el State Farm Stadium el 28 de junio de 2024 en Glendale, Arizona.
Néstor Lorenzo
Foto: AFP

