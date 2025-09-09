¿Por qué se cayó la Selección Colombia con Néstor Lorenzo? El análisis de Eduardo Lara

La Selección Colombia selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, pero aún así el nivel del equipo no convence al 100 % luego del bache que sufrió tras la derrota en la final de la Copa América 2024 frente a Argentina, que no solo perdió el invicto, sino el rumbo y le costó volver a sumar tres puntos en las Eliminatorias.

Néstor Lorenzo, pese a eso, ha sido uno de los mejores técnicos de la historia de la 'tricolor', por lo menos en lo estadístico, con un rendimiento superior del 60 % y con un 'bache' de apenas un año, de casi 3 en el equipo y llegando a una final de un torneo continental luego de más de 20 años.

Selección Colombia Foto: Blu Radio - Jairo Rendón

¿Qué pudo pasarle a la Selección Colombia?

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el exentrenador Eduardo Lara analizó el equipo de Néstor Lorenzo al cual "admira" y "respeta" como ningún otro por lo que ha demostrado en los últimos años, pero que "sin duda aún tiene cosas por mejorar", pero bajo el mando de Néstor Lorenzo, no como muchos hinchas han insinuado su salida.

Primero felicitó el proceso que ha tenido de ir sumando caras nuevas poco a poco, como ha sido el caso de la portería desde David Ospina hasta el paso de Camilo Vargas y ahora las nuevas apariciones de Kevin Mier, lo mismo que ha sucedido en otras posiciones como con Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jhon Arias, Jhon Lucumí, entre otros. Pero considera que "si hubo una afectación tras la final", pero bajo el mando habrá manera fácil de enderezar el camino antes del Mundial.

"Colombia debe volver a encontrar el fútbol que nos brindó en esa Copa América, luego vinieron unos baches y no nos gustó a muchos el fútbol que demostró. Pero tiene jugadores de la élite, que deben sacar el plus. El profe lo hará nuevamente y si encontramos el nivel que teníamos en la Copa América, va a ser muy importante para el fútbol colombiano y así podremos soñar en grande en la Copa del Mundo", puntualizó.

Asimismo, "hay que darle oportunidad" a todos y entre esos a Durán, quien aún tiene tiempo para recomponer el camino de los últimos partidos en donde fue protagonista por cosas más allá de lo deportivo: "Hay que guiarlos, darles la oportunidad y otros toman el camino, pero otros no lo hacen. El que no quiera, toca dejarlo por fuera", añadió.

Entrenador de fútbol colombiano Foto: Blu Radio

"Hay que trabajar otras áreas de la selección"

Por otro lado, Lara tocó el tema de los procesos de inferiores en la federación y su importancia de ir empapando a las futuras estrellas con la camiseta 'tricolor' para el momento que deben llegar a la absoluta, por eso, propone que se haga mini convocatorias en donde se vaya conociendo de esos jugadores.

"Espero que Colombia recupere lo que hizo en Copa América, si lo recupera ese ADN. Vamos a tener a grandes esperanzas, de poder avanzar y hacer lo que se hizo en Brasil", añadió.