Nueva ciudad podría estar lista para recibir a la Selección Colombia, menciona la FCF

Una vez más, Barranquilla le cumplió a la Selección Colombia y fue la casa que, nuevamente, vio clasificar al equipo a una Copa del Mundo. Pero en todo el país siguen pidiendo que es momento de darle un aire diferente a las Eliminatorias y que el plantel visite otras ciudades en el camino al Mundial 2030.

Frente a eso, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales se refirió el tema y no descartó esa posibilidad, en especial mirando una ciudad como opción: Bogotá, que tendrá un nuevo estadio que cumpliría con todo lo que necesita la Selección Colombia.

Colombia vence a Bolivia en Eliminatorias // Foto: AFP

¿Bogotá, lista para ser sede de la Selección Colombia?

Por ahora, la FCF se encuentra satisfecha con la arenosa y con todo el trabajo de la Alcaldía de Barranquilla en torno a la selección, pero revisarán el tema cuando termine la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

“No lo sé, ya veremos, cuando llegue el momento y el sistema de la Copa del Mundo de 2030. Siempre he dicho que la Selección Colombia es de todo el país, que todas las ciudades lo merecen. Pero también hay que explicar que detrás de eso hay una empresa que hace que el fútbol se pueda cumplir. Uno como directivo tiene que definir lineamiento financieros y deportivos (…) Todo el mundo lo merece”, puntualizó.

¿Nuevo El Campín podría ser sede de la Selección Colombia? // Fotos: Sencia y AFP.

Una vez más, se refirió al tema de la capacidad del estadio que es el fuerte del Metropolitano de Barranquilla y que el único que se acerca es Medellín. Pero recordó que la capital tendrá un nuevo estadio, al ser la ciudad principal del país debería tener el más grande todos y espera que llegue uno de al menos 55.000 espectadores.

“Todas las ciudades del país que brinden las garantías son aptas para ser sede de la Selección Colombia. No descarto Barranquilla, seguirá siendo la número uno y dicen que van a remodelarlo el Metropolitano y ampliarlo a 65.000 personas, demostrando que hay interés para recibir al equipo”, puntualizó.



¿Cómo será el nuevo estadio de Bogotá?

El nuevo estadio El Campín se espera que esté listo para 2027, el cual tendrá una capacidad de más de 50,000 espectadores de la mano del IDRD, Alcaldía y Sencia, empresa encargada, para darle un salto de calidad a la capital del país en cuanto a infraestructura deportiva en la ciudad. Contará con toda la modernidad que exige la FIFA a nivel mundial con una zona comercial y diferentes parámetros de la más alta tecnología, tanto en las tribunas como en la cancha.