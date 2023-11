Paraguay vs. Colombia EN VIVO: vea online el partido por Eliminatorias

La Selección Colombia visitará a Paraguay en Asunción después de lograr una remontada que quedó enmarcada para la historia del balompié nacional frente a Brasil, en la quinta fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Con la necesidad de ganar en su casa para sumar y entrar a los clasificados directos para la cita orbital, Paraguay está lista para recibir en el estadio Defensores del Chaco al seleccionado tricolor, que cuenta con el atacante Luis Díaz como su gran figura.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se encuentran terceros en la tabla de posiciones, con nueve puntos producto de dos victorias y tres empates, lo que los mantiene invictos en esta nueva edición de las Eliminatorias.

Por su parte, el conjunto albirrojo es séptimo, aunque cuenta con los mismos puntos (5) de Ecuador, que es sexto, y de Chile que es octavo. Sin embargo, con diferencias en partidos ganados y goles.

Paraguay enfrentará a Colombia en Eliminatorias Foto: AFP

Publicidad

Ver online Paraguay vs. Colombia: EN VIVO por Blu Radio

La Selección Colombia llega como favorita para este encuentro ante Paraguay, no solo por el presente que vive, sino por el historial inmediato que antecede a este partido: de los últimos cinco encuentros entre ambas selecciones, Colombia ha ganado dos, empatado dos y perdido uno.

Para ver el partido entre Paraguay y Colombia, que iniciará a las 6:00 de la tarde hora Colombia, puede sintonizar la señal al aire de Blu Radio, ver el video en vivo de YouTube o seguir las incidencias del juego y el minuto a minuto aquí:

Publicidad

Historial entre Paraguay vs. Colombia

La selección paraguaya ya suma casi 27 años sin ganarle en Asunción a Colombia; la última vez que lo logró fue el 2 de abril de 1997, cuando era dirigida por el brasileño Paulo César Carpegiani, cuando derrotó por 2-1 al equipo cafetero.

El partido, con alto voltaje, terminó con la expulsión del histórico guardameta guaraní José Luis Chilavert y del atacante Faustino ‘Tino’ Asprilla. Ahora, para esta sexta fecha de Eliminatorias, el entrenador argentino Daniel Garnero confía en que sus jugadores hayan asimilado su idea y estén listos para sumar de a tres.

"Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparecer y por ello lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día", expresó el entrenador Garnero.

Alineaciones probables para Paraguay vs. Colombia



Paraguay : Carlos Coronel; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Matías Espinoza; Matías Rojas, Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Richard Sánchez o Alejandro Romero Gamarra; Gabriel Ávalos y Antonio Sanabria.



: Carlos Coronel; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Matías Espinoza; Matías Rojas, Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Richard Sánchez o Alejandro Romero Gamarra; Gabriel Ávalos y Antonio Sanabria. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, John Lucumí, Carlos Cuesta, Cristian Borja; John Arias, Mateus Uribe, Kevin Castaño; Luis Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré.

Colombia busca un cupo para el Mundial del 2026. Foto: AFP