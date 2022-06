Este es el calendario final del Mundial de Catar 2022

Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre las 32 selecciones se enfrentarán para conseguir el título en el Mundial de Catar 2022.

FASE DE GRUPOS:

Lunes 21 noviembre:

5:00 a.m: Senegal - Países Bajos (Estadio Al Thumama).

8:00 a.m: Inglaterra - Irán (Estadio Khalifa).

11:00 a.m: Qatar-Ecuador (Estadio Al Bayt)

2:00 p.m: EEUU-Gales (Estadio Ahmad Bin Ali)

Martes 22 noviembre:

5:00 a.m: Argentina - Arabia Saudí (Estadio Lusail).

8:00 a.m: Dinamarca - Túnez (Estadio Ciudad de la Educación).

11:00 a.m: México - Polonia (Estadio 974).

2:00 p.m: Francia-Australia (Estadio Al Janoub).

Miércoles 23 noviembre:

5:00 a.m: Marruecos - Croacia (Estadio Al Bayt).

8:00 a.m: Alemania - Japón (Estadio Khalifa)

11:00 a.m: España - Costa Rica (Estadio al Thumama).

2:00 p.m: Bélgica - Canadá (Estadio Ahmad Bin Ali).

Jueves 24 noviembre:

5:00 a.m: Suiza - Camerún (Estadio Al Janoub).

8:00 a.m: Uruguay - Corea del Sur (Ciudad de la Educación).

11:00 a.m: Portugal - Ghana (Estadio 974)

2:00 p.m: Brasil - Serbia (Estadio Lusail).

Viernes 25 noviembre:

5:00 a.m: Gales-Irán (Estadio Ahmad Bin Ali).

8:00 a.m: Qatar - Senegal (Estadio Al Thumama).

11:00 a.m: Países Bajos - Ecuador (Estadio Khalifa).

2:00 p.m: Inglaterra - EEUU (Estadio Al Bayt).

Sábado 26 noviembre:

5:00 a.m: Túnez-Australia (Estadio Ahmad Bin Ali).

8:00 a.m: Polonia - Arabia Saudí (Estadio Ciudad de la Educación).

11:00 a.m: Francia - Dinamarca (Estadio 974).

2:00 p.m: Argentina - México (Estadio Lusail).,

Domingo 27 noviembre:

5:00 a.m: Japón - Costa Rica (Estadio Ahmad Bin Ali).

8:00 a.m: Bélgica - Marruecos (Estadio Al Thumama).

11:00 a.m: Croacia - Canadá (Estadio Khalifa).

2:00 p.m: España - Alemania (Estadio Al Bayt).

Lunes 28 noviembre:

5:00 a.m: Camerún - Serbia (Estadio Al Janoub).

8:00 a.m: Corea del Sur - Ghana (Estadio Ciudad de la Educación).

11:00 a.m: Brasil - Suiza (Estadio 974).

2:00 p.m: Portugal - Uruguay (Estadio Lusail).

Martes 29 noviembre:

10:00 a.m: Países Bajos - Qatar (Estadio Al Bayt).

10:00 a.m: Ecuador - Senegal (Estadio Khalifa)

2:00 p.m: Gales-Inglaterra (Estadio Bin Ali).

2:00 p.m: Irán - EEUU (Estadio Al Thumama).

Miércoles 30 noviembre:

10:00 a.m: Túnez - Francia (Estadio Ciudad de la Educación)

10:00 a.m: Australia-Dinamarca (Estadio Al Janoub).

2:00 p.m: Arabia Saudí - México (Estadio Lusail)

2:00 p.m: Polonia - Argentina (Estadio 974).

Jueves 1 diciembre:

10:00 a.m: Croacia - Bélgica (Estadio Ahmad Bin Ali).

10:00 a.m: Canadá - Marruecos (Estadio Al Thumama).

2:00 p.m: Japón - España (Estadio Khalifa).

2:00 p.m: Costa Rica - Alemania (Estadio Al Bayt)

Viernes 2 diciembre:

10:00 a.m: Ghana - Uruguay (Estadio Al Janoub).

10:00 a.m: Corea del Sur - Portugal (Estadio Ciudad de la Educación).

2:00 p.m: Serbia - Suiza (Estadio 974).

2:00 p.m: Camerún - Brasil (Estadio Lusail).

