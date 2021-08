Fuerte crítica de Cristian Traverso a Villa, Cardona y Fabra: pueden hacer lo que quieran en Boca

Cristian Traverso, múltiple campeón con Boca Juniors en la era del técnico Carlos Bianchi, criticó las acciones de los futbolistas colombianos con el equipo argentino y señaló que los dirigentes permiten que, en especial, Sebastián Villa, Edwin Cardona y Frank Fabra puedan hacer lo que quieran.

"Con la vara livianita le permitimos a Villa lo que carajos se le canten las pelotas, a Cardona que haga lo que quiera, a Fabra que haga lo que quiera, a Zambrano que haga lo que quiera. Boca no es joda, muchachos”, afirmó Traverso en TyC Sports.

Asimismo, expresó que hay momentos para irse de Boca Juniors, haciendo alusión a Sebastián Villa, pero que ahora no hay buenas ofertas para abandonar el equipo.

“Después saben qué hacemos, 'yo me quiero ir a Europa' y baja el vicepresidente a decir ´señores acá no se habla más de eso' y así tiene que ser. Hay momentos para querer irse, pero no es este el momento porque no hay un mercado apetecible para ustedes", agregó el exfutbolista.

Además, indicó que actualmente cualquier jugador puede estar a Boca, que es muy fácil llegar al ‘xeneize’ y le apuesta a los juveniles porque demuestran ímpetu en la cancha.

Escuche las declaraciones de Cristian Traverso en el audio adjunto: