Israel, el primer rival de Colombia en el Mundial Sub-20: todo lo que tiene que saber de este equipo

Este sábado, 20 de mayo, se dará inicio al Mundial Sub-20 de la FIFA en Argentina. Colombia tendrá su debut hasta el domingo ante un duro rival como es Israel que viene de hacer un gran recorrido en Europa que le permitió la clasificación.

En diálogo con Blog Deportivo, Danilo Moreno Asprilla, jugador del Hapoel Be’er Sheva de la liga de Israel, aseguró que será un duelo muy difícil para el combinado nacional, pues en su experiencia, el estilo deportivo de este país es muy táctico, que sabe salir jugando desde atrás.

“Creo que tienen un buen equipo pese a que no llevaron 2-3 jugadores que no prestaron los clubes a los que pertenecen. El capitán del equipo juega conmigo acá y me preguntaba qué tal era la Selección Colombia (…) Le dije que no irían dos jugadores: Yaser Asprilla y Jhon Jáder Durán, él los estuvo viendo y que jugaban en Inglaterra, pero no creía”, dijo Asprilla.

Cosas importantes para tener en cuenta con Israel

Dor Hoffman, periodistas encargado de cubrir la selección de Israel, manifestó que es la primera vez que este equipo juega este certamen. Asimismo, que tienen una transición muy rápida con la pelota por parte del equipo.

“El entrenador desde que sabía que juega con Colombia se ha visto todos los partidos del Sudamericano. Es algo diferente a lo que ha enfrentado. Tienen todo muy preparado para enfrentar a Colombia y con mucho conocimiento. Sin duda es el partido más difícil de la selección de Israel. Así lo dicen ellos”, añadió.

Las aspiraciones de Colombia en el Mundial Sub-20

Cárdenas aseguró que los 21 elegidos hicieron méritos suficientes para estar ahí y, sin duda, son los hombres ideales para hacerse cargo de la misión de defender la camiseta tricolor en el país albiceleste: "Creo que el hecho de que los jugadores estén hoy aquí es importante. Agradezco a los clubes por el trabajo que hacen día a día con nuestros atletas potenciándoles y ayudándolos a crecer".

"El equipo está caracterizado para jugar bien, está para grandes cosas, que aspira y sueña con representar a su país y dejarlo en un lugar importante y mejorar lo que hemos hecho en algún otro momento", puntualizó Héctor Cárdena, quien, además, dijo que el equipo se ha consolidado por su fuerte trabajo diferencial y la cohesión para crear jugadas de ataque en el último cuarto de cancha.