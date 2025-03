Jhon Jáder Durán marcó golazo con Al-Nassr: así fue su remate de zurda

Nuevamente el Al-Nassr volvió a celebrar a ritmo del colombiano Jhon Jáder Durán. El delantero, quien acaba de ser convocado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, marcó un golazo con la zurda.

La nueva celebración del exjugador del Aston Villa se presentó en la jornada 25 de la liga saudí. En condición de local, Al-Nassr recibió al Al—Kholood y en el primer tiempo ya iban goleando.

El turno de Durán llegó en el minuto 41, cuando recibió el balón dentro de la luna del área rival y con un fuerte remate con zurde vulneró el arco de Al—Kholood. Esta celebración volvió a hacer estallar en júbilo a los hinchas del conjunto amarillo, pues, de esta manera, el primer tiempo terminó 3-0 a favor.



MAIS UM! É BAILE DO AL NASSR! ⚽️Assistência do brasileiro Ângelo para Jhon Duran marcar seu sétimo gol em nove jogos com a camisa amarela. Tá voando...🎙️ @nevesthaue | NAS 3x0 KLD | #SauditaNoGOAT pic.twitter.com/wpEfubjdUV

— Canal GOAT (@CanalGOATBR) March 14, 2025