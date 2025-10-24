Juan Camilo Portilla reveló una “batalla” entre los convocados de la Selección Colombia

El colombiano Juan Camilo Portilla habló con Blog Deportivo de sus impresiones sobre la actualidad de la Selección Colombia, la intensa competencia interna y las responsabilidades tácticas de su posición como volante central.

Después de las Eliminatorias Sudamericanas, Portilla enfatizó que la fase actual de partidos amistosos se está tomando con la máxima seriedad, pues “desde ya empezamos” están jugando el “Mundial”.



La batalla por un puesto en la Selección

Para el mediocampista, cada llamado a la Tricolor es un momento crucial. Tras la cancelación de un rival, el equipo está a la espera de la confirmación del partido contra Australia en la fecha FIFA de noviembre.

Portilla subrayó la importancia de este tiempo de preparación, entendiendo el reto que viene en 2026: “Sabemos de la importancia que tienen todos esos partidos de preparación, de saber que todos tenemos que irnos ganando un puesto”.

El camino para asegurar un lugar pasa necesariamente por el desempeño a nivel de club y aseveró que de eso se trata, de “poder estar preparado y de hacer las cosas bien” para que, cuando llegue el momento, vaya a la Selección y así tener una “oportunidad de jugar esos minutos” y rendir lo mejor posible.



Respecto a las especulaciones sobre el listado final de convocados para el Mundial, el jugador colombiano expresó su deseo de que el número sea lo más amplio posible: “Sí, sin ninguna duda. Ojalá sean lo más posibles [jugadores en la lista]".

“Nadie tiene el puesto asegurado”, recalcó. Para Portilla, la competencia es “dura, pero sana”, pensando en que cada elegido de su mejor actuación en representación de Colombia. Por eso, añadió que todos, sin duda, quieren estar en el Mundial.

En cuanto a la asimilación del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, el sistema de juego es claro, pero el tiempo para entrenar es limitado. Por ello, la responsabilidad recae en los futbolistas, según precisó.

Contó que él tiene un sistema de juego muy claro, así como sus indicaciones son claras. En ese sentido, mencionó que estos partidos son para “reafirmar la idea de juego” del técnico.

“Ya está en nosotros poder asimilarla de la mejor manera, poder cumplirla porque obviamente siempre que vamos a la Selección son pocos días los que tenemos juntos”, insistió.

Al reflexionar sobre la última presentación con Colombia, Portilla admitió que, si bien se sintió bien en lo personal, grupalmente pudieron “hacer poco más”.

Un punto de mejora identificado fue la dificultad para manejar la presión del rival, específicamente ante un oponente “muy intenso” como Canadá. Portilla reconoció que “muchas veces no supimos salir de esa presión”.