Klinsmann sobre James: Si no le fue bien en el Bayern Múnich, no es una ofensa

El entrenador alemán Jürgen Klinsmann habló en la página oficial de la Bundesliga en Latinoamérica sobre James Rodríguez y su paso por el Bayern Múnich. Además, opinó porqué el colombiano no se consolidó en el conjunto bávaro.

“Si no le va bien en el Bayern, no es una ofensa. Es muy difícil estar entre los titulares del equipo. No hay nada malo de no haber triunfado en el Bayern Múnich”, comentó.

Vale recordar que James llegó al Bayern en el 2017 y estuvo hasta la temporada 2019, periodo en el que marcó 15 goles e hizo 20 asistencias.

Klinsmann también manifestó que “hay que darle el chance” a James sobre su cambio a Qatar, en el Al – Rayyan, y después se comentará si fue un buen cambio su salida del Everton.

“Hemos seguido su carrera. Ha tenido siempre estatus de elite, lastimosamente por sus lesiones ha perdido un poco el nivel. Ojalá sea la mejor decisión para él”, añadió.

