Deportes  / Fútbol  / Laporta confirma ruptura total entre Barcelona y Real Madrid: "Rotas, totalmente"

Laporta confirma ruptura total entre Barcelona y Real Madrid: "Rotas, totalmente"

Las declaraciones del presidente del Barcelona evidencian la tensión institucional con el club blanco, en medio de acusaciones cruzadas y un contexto marcado por la final de la Supercopa de España.

Laporta confirma ruptura total entre Barcelona y Real Madrid
EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

