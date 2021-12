Mario Yepes: Tuve la oportunidad de jugar un Mundial, me costó mucho y lo disfruté al máximo

Mario Alberto Yepes pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la Eliminatoria Sudamericana, su experiencia con la Selección Colombia y el anhelo de ver a la ‘Tricolor’ en el Mundial de Qatar 2022.

“Esa es la ilusión. No solo de ahora, sino de niño. Uno ve la Copa y motiva para jugar un día un Mundial y ganarlo. Esa es la consigna cuando uno juega fútbol”, dijo.

Sobre el Mundial de Brasil 2014, en el que Colombia llegó a cuartos de final tras ser eliminado por la ‘Verdeamarela’, manifestó que el equipo, así como todo el país, quería llegar más lejos en la Copa.

“Tuve la oportunidad de jugar mi Mundial, me costó mucho y lo disfruté al máximo. Queríamos llegar lo más lejos posible en esa Copa, no se dio, pero seguimos trabajando para que en algún futuro no lejano Colombia lo pueda ganar”, comentó.

De hecho, opinó que para cumplir ese sueño mundialista, más allá del talento “tenemos que seguir trabajando más en las bases para que salgan más preparados. A veces competir con las potencias del fútbol europeo no es sencillo”.

Nivel de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022

“Hay muchos equipos en lucha. Estas Eliminatorias siempre son difíciles, se definen en la última fecha. Esta no va a ser la última”, concluyó.

