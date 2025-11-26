Mundial 2026: Fifa hace cuentas para posible cambio de importante regla con selecciones

Desde hace varias semanas está el rumor de un posible cambio de una importante regla que queden cumplir todas las selecciones que juegan el Mundial de la Fifa, incluyendo a Colombia. Por eso, el periodista Juan José Buscalia informó en Blog Deportivo las últimas novedades sobre este tema.

Se trata de la ampliación de las listas de convocados para el Mundial de 2026, lo que ha puesto a la Fifa a hacer cuentas sobre el impacto económico que esto implicaría.

Cuántos convocados lleva cada selección

El rumor está en que las selecciones puedan llevar 30 jugadores en lugar de 26, como sucedió en el último Mundial. El área financiera de la Fifa mantiene una férrea resistencia ante lo que considera un gasto adicional “multimillonario”. La discusión, que parecía resuelta desde 2023, ha cobrado fuerza en las últimas semanas y podría definirse antes del próximo 5 de diciembre, fecha en la que se realizará el sorteo de la Copa del 2026.

Selección Colombia Foto: AFP

Buscalia recordó que el origen del pulso se remonta a un congreso realizado en mayo de 2023 en Catar, donde los seleccionadores pidieron oficialmente ampliar el cupo a 30 futbolistas. Según contó, el departamento médico de la Fifa respalda la solicitud: más partidos, climas extremos, largas distancias, diferencias horarias y un torneo con mayor carga física justifican plantillas más amplias para reducir riesgos de lesiones. Sin embargo, los responsables financieros del ente rector advierten que sumar cuatro jugadores por cada una de las 48 selecciones implica pagar 192 futbolistas adicionales durante toda la competencia, incluyendo estadía, transporte, alimentación y la compensación diaria que la Fifa gira a los clubes propietarios de los pases. Un incremento que, aunque parezca pequeño, dicen, se traduce en una cuenta de varios millones de dólares.



La presión no viene solo desde los cuerpos técnicos. La Asociación Mundial de Futbolistas también se ha sumado a la petición, argumentando que los jugadores llegan física y mentalmente exigidos por calendarios cada vez más saturados. En Europa —donde se concentra la mayoría de figuras— la temporada futbolística termina justo antes del torneo, lo que eleva el riesgo de fatiga y lesiones.



Diferencias Mundial 2022 con 2026

El Mundial de 2026 presenta, además, un desafío logístico inédito: no será como Catar 2022, donde todos los equipos entrenaban y jugaban a pocos minutos del hotel. Ahora, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, habrá traslados de cinco o seis horas entre ciudades, cambios de huso horario e incluso menos días de descanso entre los partidos. Un escenario que preocupa a los cuerpos médicos y que podría volverse crítico conforme avancen las fases del torneo.

Quienes se oponen al cambio de la lista de convocados argumentan que, incluso en competiciones recientes disputadas en condiciones similares, como la Copa América 2024, las selecciones usaron en promedio solo 19 o 20 jugadores. Sin embargo, en el Mundial 2026 podrían ser hasta ocho duelos, lo que para los defensores del cupo de 30 futbolistas es precisamente la razón para aumentar la nómina.

Por ahora, la Fifa no ha tomado una decisión definitiva. Todo se conocerá el 5 de diciembre.