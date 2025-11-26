En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Mundial 2026: Fifa hace cuentas para posible cambio de importante regla con selecciones

Mundial 2026: Fifa hace cuentas para posible cambio de importante regla con selecciones

Técnicos, jugadores, médicos y directivos de la Fifa están en pleno debate para definir si darán luz verde a esta novedad que se vería reflejada también en la Selección Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad