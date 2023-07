Natalia Giraldo aseguró que el objetivo de la Selección Colombia es ganar el Mundial femenino

Falta poco para que comiencen las emociones del Mundial femenino en Nueva Zelanda y Australia . Ya en Bogotá está reunido el equipo de la Selección Colombia que afrontará este resto en el continente oceánico y las jugadores desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol atendieron medios de comunicación, entre ellas, Natalia Giraldo, portera del América de Cali, quien manifestó el deseo del equipo: ganar el trofeo.

"Es mi primer microciclo, desde hace cinco meses, ahora es el primer entreno y voy a ver, me imagino que trabajaremos mucho porque hay falencias que tenemos acá en Colombia y nada, trabajarlo para hacerlo de la mejor manera en el Mundial; buscaremos el resultado para nosotras", manifestó Natalia Giraldo.

Asimismo, según reveló Gol Caracol , Natalia Giraldo aseguró que hay un grupo unido con muchas expectativas de hacer las cosas bien para este torneo, pues bien, el sueño de las jugadores no solo sería traer el trofeo al país, sino conseguir una huella para el futuro del fútbol femenino en Colombia para convertirse en fuente de inspiración.

“Le da motivación a uno de saber que tantos niños están a la expectativa de nosotras, que nos están viendo y que ven en nosotras unas personas que vamos a representar a Colombia", dijo.

Publicidad

Con Linda Caicedo a la cabeza, la expectativa en torno al cuadro tricolor es alta para lograr grandes resultados, algo que Natalia Giraldo siente del equipo y del plan de juego que tiene en su cabeza Nelson Abadía, quien también quiere que el equipo esté unido por el país.

"Me siento feliz, de pronto no había empezado de la mejor manera por la lesión y por todo lo que me había pasado y que me convoquen a la Selección Colombia me da mucha motivación y felicidad de saber que sigo creciendo y poder seguir haciendo las cosas bien”, puntualizó.

Le puede interesar: