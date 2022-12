No es revancha porque la Supercopa fue algo definitorio: Sampaoli al Real Madrid

El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, aseguró que la eliminatoria de octavos de final que su equipo empieza a dirimir este miércoles ante el Real Madrid "no es una revancha" de la Supercopa de Europa perdida en agosto, ya que aquél fue "un partido definitorio".



Sampaoli, sin embargo, cree que "las cosas se han ido modificando en los dos lados, lo que hace que el partido sea muy atractivo" y espera que el Sevilla pueda "estar a la altura para dejar las opciones abiertas para la vuelta".



"Estamos esperanzados en tener opciones de jugar de igual a igual contra alguien tan importante como el Real Madrid, pero tendremos que estar muy bien para tener posibilidades", añadió el argentino en su comparecencia ante los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club hispalense.



El Sevilla es el equipo que más goles ha encajado del portugués Cristiano Ronaldo y su técnico pretende "evitarlo" por la vía de "tener más tiempo el balón y ser el protagonista del juego" para que el Real Madrid "tenga menos opciones de utilizarlo. Si no es así, estará mucho en el área y es muy peligroso ahí".



Jorge Sampaoli alabó a su homólogo madridista, el francés Zinedine Zidane, de quien dijo que "como futbolista, fue extraordinario" y "como entrenador está empezando una carrera y lo está haciendo muy bien. Eso sí, para llegar al nivel del jugador tendrá que hacerlo muy bien porque llegó a algo muy alto".



El actual campeón de Europa está, según Sampaoli, "ratificando por números y juego su potencial" debido a que "lleva muchos partidos sin perder, está en un momento increíble", por lo que para vencerle "habrá que tener el control del juego y a partir de ahí cristalizar las ocasiones en los últimos metros", relató.



El preparador sevillista cree que "jugar al ida y vuelta contra un equipo que maneja tan bien la contra no es lo correcto" y por eso desea "estar más tiempo en el campo rival" para aprovechar el punto "positivo de que no esté un jugador tan determinante y decisivo como Sergio Ramos".



Jorge Sampaoli también anunció que "mañana va a jugar Sergio Rico" como portero titular, pese a que no disputó la eliminatoria anterior, aunque avisó de que "en el futuro, habrá que ver si la carga de partidos es muy alta, pero de momento va a jugar él".