Partidos hoy 16 de marzo: programación y canales de TV que transmiten

Este 16 de marzo se disputan partidos de Champions League, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga BetPlay.

Los partidos más destacados de la fecha son:

Champions League

Lille vs. Chelsea / 3:00 p.m. / ESPN2 y Star+

Juventus vs. Villarreal / 3:00 p.m. / ESPN

Bundesliga

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund / 12:30 p.m. / ESPN2 y Star+

Copa Libertadores

Estudiantes vs. Everton Viña del Mar / 5:15 p.m. / ESPN y Star+

Olimpia vs. Fluminense / 7:30 p.m. / ESPN y Star+

Copa Sudamericana

América de Cali vs. Independiente Medellín / 7:30 p.m. / DirecTV Sports

Liga BetPlay

Deportes Tolima vs. Patriotas / 4:00 p.m. / WinSports

Bucaramanga vs. Deportivo Cali / 6:05 p.m. / WinSports

Deportivo Pasto vs. Santa Fe / 8:10 p.m. / WinSports

