Partidos hoy 24 de marzo: programación y canales de TV que transmiten

Este 24 de marzo se disputan partidos de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Estos son los partidos más relevantes de la jornada:

Publicidad

Eliminatorias Sudamericanas

Colombia vs. Bolivia / 6:30 p.m. / Caracol TV

Uruguay vs. Perú / 6:30 p.m. / Caracol Play

Brasil vs. Chile / 6:30 p.m. / Caracol Play

Paraguay vs. Ecuador / 6:30 p.m. / Caracol Play

Repechaje Europa

Italia vs. Macedonia del Norte / 2:45 p.m. / ESPN2 y Star+

Suecia vs. República Checa / 2:45 p.m. / DirecTV Sports

Portugal vs. Turquía / 2:45 p.m. / DirecTV Sports

Gales vs. Austria / 2:45 p.m. / ESPN4 y Star+

Publicidad

Siga y escuche el podcast de El Consultorio: