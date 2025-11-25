En vivo
Pelé seguirá vigente con importante movimiento de la empresa del padre de Neymar

La ceremonia en la que fue formalizada la repatriación de la marca tuvo lugar en el Museo Pelé, en la ciudad de Santos, y contó con la presencia de una de las hijas de 'o Rei' y de exjugadores del Santos.

Futbolista-brasilero-Pele-AFP.jpg
Exfutbolista brasilero Pelé
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

