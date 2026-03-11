PSG recibe al Chelsea sin su presidente, pero con Doué y Dembélé como titulares

El Paris Saint-Germain deberá afrontar este miércoles su partido de octavos de final de la Liga de Campeones sin la presencia de su presidente. Nasser al-Khelaifi permanece bloqueado en Doha y no podrá asistir al encuentro ante el Chelsea en el Parque de los Príncipes.



El Presidente del PSG, atrapado en Doha:

El dirigente viajó a Qatar el martes pasado para reencontrarse con sus hijos, quienes se encontraban allí cuando comenzó el conflicto en Medio Oriente. El trayecto fue complicado e incluyó un vuelo hacia Riad, en Arabia Saudita, y posteriormente un largo desplazamiento en automóvil para llegar a Doha. En las últimas horas existía una pequeña posibilidad de que regresara a París para presenciar el partido, pero la situación se complicó después de que cinco misiles balísticos iraníes fueran enviados e interceptados en el cielo de Doha. Ante ese contexto, al-Khelaifi decidió permanecer en Qatar y seguirá el compromiso a distancia.

A pesar de ello, el presidente del club envió mensajes de apoyo al equipo y al cuerpo técnico. Según el Paris Saint-Germain, durante la jornada sostuvo conversaciones con el entrenador Luis Enrique y con el director deportivo Luis Campos.

En medio de esta contingencia, el PSG recibe al Chelsea este miércoles en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El encuentro se disputará a las 3:00 de la tarde, hora colombiana. Para este compromiso, el técnico Luis Enrique definió una alineación con su mediocampo habitual del momento y una novedad en el frente de ataque. El entrenador español decidió dejar en el banco al georgiano Khvicha Kvaratskhelia.



Posible alineación del PSG contra Chelsea:

En el arco estará Matvey Safonov, elegido para custodiar la portería parisina. En la defensa formarán Achraf Hakimi, Marquinhos —capitán del equipo—, Willian Pacho y Nuno Mendes. Una de las principales dudas en la previa estaba en el mediocampo: Joao Neves regresó recientemente tras dos semanas fuera por molestias en el tobillo, mientras que el español Fabián Ruiz está ausente por lesión. Finalmente, el técnico apostó por el portugués para acompañar a Vitinha y a Warren Zaïre-Emery en la zona media. En ataque estarán Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

Dembélé regresa al once titular y compartirá ofensiva con los dos futbolistas franceses. Doué, pese a encadenar actuaciones sin demasiado relieve, fue mantenido en el equipo inicial para este partido. De esta manera, la formación del Paris Saint-Germain será con Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery y Neves; Doué, Dembélé y Barcola. Así mismo, el encuentro será dirigido por el árbitro español Alejandro Hernández.



El Paris Saint Germain afronta este compromiso ante el Chelsea con el recuerdo reciente de la final de la Copa Mundial de Clubes, el conjunto parisino buscará sacar ventaja en casa en esta serie de octavos de final de la Liga de Campeones.

