En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / PSG recibe al Chelsea sin su presidente, pero con Doué y Dembélé como titulares

PSG recibe al Chelsea sin su presidente, pero con Doué y Dembélé como titulares

El Paris Saint Germain recibe al Chelsea en el Parque de Los Príncipes por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Publicidad

Publicidad

Publicidad