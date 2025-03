Reconocido colombiano dijo presente en el Atlético vs. Real Madrid gracias a Falcao

Este 12 de marzo se vivió una tarde mágica de la Champions League gracias al apasionante encuentro entre el Atlético de Madrid y Real Madrid por los octavos de final, el cual dejó como vencedor al equipo merengue desde los 11 pasos y listo para enfrentar al Arsenal en los cuartos de final de la competencia.

Pero la sorpresa del partido no fue ni el resultado ni los momentos clave del partido, sino que en la tribuna del Wanda Metropolitano se encontraba el reconocido técnico colombiano Alberto Gamero, que, según contó en sus redes sociales, cumplió un sueño de vivir la Champions League gracias a Radamel Falcao García y disfrutó del partido como un aficionado más del fútbol, además de aprovechar para mejorar su conocimiento viendo el choque de dos titanes de la táctica como Ancelotti y el 'Cholo' Simeone.

"Gracias @falcao por hacer realidad este momento de ver un partido de la Champions League, hoy Atlético Madrid vs Real Madrid. Feliz de poder vivir estos momentos, gracias Dios", fueron las palabras del técnico samario de esta experiencia, quien disfruta de sus vacaciones tras la salida de Millonarios a finales del 2024.

Alberto Gamero en Real Madrid vs. Atlético Madrid // Foto: Instagram @titogamero

Alberto Gamero que dejó el club albiazul tras presentar su renuncia y cumplir su ciclo en Bogotá, esperando una oportunidad en otro club a la espera de seguir demostrando su talento en la línea de mando de algún equipo. Pero con tranquilidad de que, según él, "se hizo lo correcto" en su etapa en el cuadro embajador.

"Vacaciones merecidas. No me imagino lo tranquilo que debe estar"; "Creo que son las vacaciones más merecidas que ha tenido"; "independiente de que su ciclo se acabó y que más de una vez no sacó el genio a todos, que bueno ver al profe feliz"; "Ojalá aproveche la oportunidad que le da Falcao de aprender", dijeron algunos hinchas.